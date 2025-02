Ο Μέσι έξαλλος: Έπιασε από τον λαιμό αντίπαλο προπονητή

Στην πρεμιέρα του MLS, δύο ασίστ από τον Λιονέλ Μέσι οδήγησαν σε ισάριθμα γκολ – με το δεύτερο να σημειώνεται στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων – αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη νίκη για τη Ίντερ Μαϊάμι, που αγωνίστηκε με δέκα παίκτες. Ο Αργεντινός αστέρι παρακολούθησε την ομάδα του να παλεύει με μειονεκτήματα, αφού ο Άβιλες αποβλήθηκε στο 23ο λεπτό. Παρά την τελική ισοπαλία, στο τέλος του αγώνα ο Μέσι εξέφρασε εκδηλωμένη οργή προς τον διαιτητή Αλέξις Ντα Σίλβα, ζητώντας του εξηγήσεις για την απόφαση της αποβολής.

Τα μέσα ενημέρωσης στην Αργεντινή ανέφεραν ότι ο Λιονέλ απευθύνθηκε στον ρέφερι λέγοντας «Είσαι δειλός», σχόλιο που οδήγησε στην έκδοση κίτρινης κάρτας. Επιπλέον, προς το φινάλε του αγώνα, παρατηρήθηκε ένας σύντομος αλλά έντονος διάλογος ανάμεσα στον Μέσι και τον βοηθό προπονητή της ομάδας της Νιου Γιορκ, Μεντί Μπαλουσί.

🚨

The real side of the ‘humble Lionel Messi.’

Kept disrespecting the referee until he got booked and then went on to grab their assistant coach by the neck.

Embarrassing behaviour. Man child.pic.twitter.com/6LYG6REpAx

