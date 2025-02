O Ντράγκι φωνάζει, η Ευρώπη ακούει;  

γράφει ο Γιώργος Αυτιάς

Τρεις φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Μάριο Ντράγκι με μία έκθεση βόμβα, με μία συνέντευξη και με μία ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχείρησε να ξυπνήσει την Ευρώπη! Βροντοφώναξε ενώπιον των ευρωβουλευτών και των βουλευτών των Εθνικών Κοινοβουλίων ότι «η πρόοδος είναι εκτός Ευρώπης!» Το είπε εμφατικά για ακόμα μία φορά χτυπώντας το καμπανάκι στην υπνωτισμένη Ευρώπη. «Δεν υπάρχει χρόνος για να περιμένει η Ευρώπη… οι απαντήσεις που θα δώσουμε πρέπει να είναι τώρα και όχι μετά από μερικούς μήνες γιατί θα είναι άκαιρες…». Δηλαδή να λάβει τώρα μέτρα, γιατί έρχονται και άλλα δεινά….Αμέσως μάλιστα σκιαγράφησε τον κίνδυνο.

Ανέφερε αυτολεξεί: «Αυτή την ώρα η Ευρώπη έχει δύο ισχυρούς αντιπάλους αντί για έναν που είχε μέχρι πριν μερικούς μήνες… Πρόβλημά μας η άνοδος της Κίνας και οι δασμοί των ΗΠΑ που πρέπει να αντιμετωπιστούν». Φωτογράφισε, ωστόσο και τις εμφανείς αδυναμίες της Ευρώπης: «Πρέπει να καταρρίψουμε άμεσα όλα τα εσωτερικά εμπόδια που ισοδυναμούν με δασμούς 45% για τη μεταποίηση και 120% για τις υπηρεσίες». Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας…

Δεν άφησε εκτός τις τρεις μεγάλες και άμεσες προτεραιότητες της Ευρώπης: Τον Ευρωπαϊκό Στρατό, την Ενέργεια και την Ανάπτυξη, με εξάλειψη της γραφειοκρατίας, που ισοδυναμεί με υπερδιπλάσιους δασμούς στις επιχειρήσεις. Ο Ευρωπαϊκός Στρατός θα απαιτήσει χρηματοδότηση, κοινές συμφωνίες μεταξύ των χωρών και στήριξη κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως είναι η υποστήριξη του αντιπυραυλικού θόλου που πρότεινε η Ελλάδα με την Πολωνία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Τρέξτε», είπε στην ουσία ο Μάριο Ντράγκι, γιατί σε λίγο θα σας τρέχει ο Αμερικάνος! Ακόμη, αναφερόμενος στον ευρωπαϊκό στρατό, σημείωσε ότι «πρέπει να στηριχθούν οι βιομηχανίες των χωρών, ενώ για να κινηθεί η Ευρώπη αναπτυξιακά χρειάζεται εξορθολογισμός των κονδυλίων που θα φτάσουν τα 800 δισ.».

Για την ενέργεια ο Μάριο Ντράγκι ήταν περισσότερο συγκεκριμένος. Επισήμανε ότι «οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν 40% από τον Σεπτέμβριο και το LNG κατά 200% και ότι οι τιμές της ενέργειας είναι δύο έως τρεις φορές υψηλότερες από τις ΗΠΑ». Πού πάμε δηλαδή με τέτοιες τιμές; Γιατί αφήσαμε να ξεφύγει η κατάσταση; Και βέβαια έδωσε άμεση λύση στο θέμα: «Η απάντησή μας πρέπει να είναι στοχευμένη, ώστε να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας. Πρέπει να συντονιστούμε στο θέμα αυτό, να δώσουμε ευκαιρίες για κάθε μέτρο, γιατί για όλη αυτή την κατάσταση φταίμε μόνοι μας».

Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη, ο Μάριο Ντράγκι ζήτησε να ξεπεραστούν άμεσα «όλοι οι φραγμοί και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες». Είπε χαρακτηριστικά ότι «κάθε γραφειοκρατικός φραγμός που πέφτει μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές και κρατάει τις καταθέσεις». Αυτό σημαίνει κατάργηση των εσωτερικών φραγμών, εναρμόνιση και απλούστευση των εσωτερικών κανονισμών και υποδειγματικές πρωτοβουλίες. Οι ανάγκες χρηματοδότησης αυτής της νέας πολιτικής είναι 800 δισ. τον χρόνο. Έδωσε μάλιστα ένα συγκλονιστικό νούμερο. Τόνισε με έμφαση ότι χάνονται 300 δισ., καθώς πολλές αποταμιεύσεις πηγαίνουν εκτός Ευρώπης, λόγω καλύτερων οικονομικών κινήτρων. Κλείνοντας, είπε με έμφαση, κάνοντας παράλληλα έκκληση σε κάθε κατεύθυνση: «Πρέπει να συνεργαστούμε και να ενεργήσουμε σαν να είμαστε ένα κράτος. Αν είμαστε ενωμένοι, θα ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκληση και θα πετύχουμε».

Yes, Mario Draghi is right — united, we can revive Europe’s innovative spirit. And we’re ready to make it happen. pic.twitter.com/zg5XJOtEVn

— European Democrats (@democrats_eu) February 18, 2025