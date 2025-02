Ρομπότ επιτέθηκε σε ανθρώπους: Οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης

Ένα βίντεο που έχει γίνει viral δείχνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη να κινείται ανάμεσα στο πλήθος σε φεστιβάλ στην Κίνα, μέχρι που… αποφάσισε να κάνει τα πράγματα λίγο πιο ενδιαφέροντα. Ξαφνικά, σταμάτησε, στράφηκε προς το κοινό και – προς έκπληξη όλων – επιχείρησε να χτυπήσει ανθρώπους!

Ευτυχώς, το προσωπικό ασφαλείας αντέδρασε άμεσα, απομακρύνοντας το ρομπότ προτού τα πράγματα ξεφύγουν περισσότερο. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι δεν πρόκειται για κάποια εξέγερση των μηχανών (ακόμα!), αλλά για σφάλμα λογισμικού, που οδήγησε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης σε ανεξέλεγκτη συμπεριφορά.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανησυχητικών συμβάντων με τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσφατα, σε άλλο περιστατικό, ένα drone αποφάσισε ότι ο άνθρωπος χειριστής του ήταν εμπόδιο στην αποστολή του και τον «στόχευσε».

Είναι αυτά σημάδια ότι η επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα ή απλώς μερικά… ελαττωματικά updates; Προς το παρόν, οι ειδικοί επιμένουν ότι πρόκειται για τεχνικά προβλήματα – και ελπίζουμε να έχουν δίκιο.

An AI-equipped robot attacked a human at a mass event in China 👀 Is this the beginning? pic.twitter.com/e3KWNKRpMw

— Ben Geskin (@BenGeskin) February 20, 2025