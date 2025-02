Απολύσεις Τραμπ: Προειδοποίηση Μασκ προς ομοσπονδιακούς υπαλλήλους

Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι των ΗΠΑ καλούνται να υποβάλουν αναλυτική αναφορά για τις εργασιακές τους δραστηριότητες της περασμένης εβδομάδας, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους. Σύμφωνα με ανάρτηση του Έλον Μασκ, οι υπάλληλοι θα λάβουν σύντομα ένα email με οδηγίες για να καταγράψουν τα καθήκοντά τους, ενώ κάθε απουσία απάντησης θα θεωρηθεί ως παραίτηση.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ως επικεφαλής της επιτροπής κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE), με στόχο τη μείωση των δημόσιων δαπανών και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Από τότε, εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα που έχουν οδηγήσει στην απόλυση μεγάλου αριθμού ομοσπονδιακού προσωπικού.

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι, παρόλο που ο Μασκ «κάνει σπουδαία δουλειά», θα ήθελε να τον δει πιο επιθετικό, τονίζοντας: «Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια χώρα να σώσουμε».

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.

Failure to respond will be taken as a resignation.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025