Φιλ Κόλινς υγεία: Έχω χάσει την όρεξή μου για τη δημιουργία μουσικής, είμαι πολύ άρρωστος

Ο Φιλ Κόλινς μίλησε για την επιδείνωση της υγείας του, τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη μουσική σκηνή. Ο 74χρονος μουσικός, που υπήρξε ο εμβληματικός ντράμερ και τραγουδιστής των Genesis, πάσχει από πτώση του άκρου ποδός, γεγονός που τον έχει αναγκάσει να σταματήσει να παίζει ντραμς. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό MOJO, αποκάλυψε ότι η κατάσταση της υγείας του έχει επηρεάσει δραματικά την καθημερινότητά του, καθώς και την επιθυμία του να δημιουργεί μουσική. Όπως παραδέχτηκε, σκέφτεται συχνά να κατέβει στο στούντιο και να δει τι θα συμβεί, αλλά πλέον δεν έχει την όρεξη που είχε κάποτε. «Το θέμα είναι ότι έχω αρρωστήσει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Phil Collins, 74, reveals sad health update after retiring: I’ve been ‘very sick’ https://t.co/V0VPYhPTpy pic.twitter.com/aYHlM7kZjj — New York Post (@nypost) February 21, 2025

Η τελευταία του εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2022, στο O2 Arena του Λονδίνου, δίπλα στα υπόλοιπα μέλη των Genesis, σηματοδοτώντας το τέλος της μουσικής του πορείας. Επτά μήνες αργότερα, στο ντοκιμαντέρ «Phil Collins: Drummer First», μίλησε για το σωματικό κόστος που είχε η μακρά πορεία του ως ντράμερ. Όπως εξήγησε, η απότομη διακοπή του παιξίματος ήταν ένα μεγάλο σοκ για τον ίδιο, αφού είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή του πίσω από τα ντραμς. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με αυτά από την ηλικία των πέντε ετών και περιέγραψε πώς δεκαετίες συνεχών εμφανίσεων επηρέασαν ανεπανόρθωτα το σώμα του. Η μακροχρόνια πίεση που ασκούσε στους καρπούς, τα χέρια και τα πόδια του τον οδήγησε σταδιακά στην αδυναμία να παίζει με την ίδια ένταση και ποιότητα. Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισε να αποσυρθεί, δηλώνοντας ότι αν δεν μπορεί να παίζει όπως παλιά, προτιμά να μην κάνει τίποτα. Παρ’ όλα αυτά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, λέγοντας πως αν κάποια μέρα ξυπνήσει και μπορεί να κρατήσει ξανά τις μπαγκέτες, θα το προσπαθήσει. Ωστόσο, όπως είπε χαριτολογώντας, νιώθει πως έχει εξαντλήσει τα «αεροπορικά του μίλια».

Ο γιος του, Νικ Κόλινς, αποκάλυψε ότι ο μουσικός υπεβλήθη σε σοβαρή επέμβαση στον αυχένα το 2015, κάτι που πιθανώς συνέβαλε στα σημερινά προβλήματά του. Τα χρόνια που πέρασε παίζοντας ντραμς, σε συνδυασμό με την κακή στάση του σώματος, έχουν αφήσει μόνιμα σημάδια στην υγεία του. Σήμερα, ο Κόλινς χρησιμοποιεί μπαστούνι για να περπατάει, ενώ το 2009 είχε ήδη αποκαλύψει ότι η σπονδυλική του στήλη είχε υποστεί σοβαρή βλάβη από την πίεση που ασκούσε στο νωτιαίο μυελό του. Όπως είχε δηλώσει τότε, δυσκολευόταν ακόμα και να κρατήσει σωστά τις μπαγκέτες, ενώ πολλές φορές αναγκαζόταν να τις κρεμάει από τα χέρια του για να καταφέρει να παίξει.

Παρά την απόσυρσή του, ο Φιλ Κόλινς παραμένει ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς της γενιάς του, με σπουδαία καριέρα τόσο ως μέλος των Genesis όσο και ως σόλο καλλιτέχνης. Με τραγούδια όπως «In the Air Tonight», «Another Day in Paradise» και «Against All Odds», έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μουσική βιομηχανία, έχοντας αποσπάσει οκτώ βραβεία Grammy και ένα Όσκαρ. Το 2010, η προσφορά του στη μουσική αναγνωρίστηκε με την ένταξή του στο Rock & Roll Hall of Fame. Αν και η υγεία του δεν του επιτρέπει πλέον να βρίσκεται ενεργά στη σκηνή, η μουσική του συνεχίζει να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.