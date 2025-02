Τραμπ – Πούτιν: “Πρόεδρε, είναι δικτάτορας, η Ρωσία δεν είναι φίλη μας”

Η New York Post, μια από τις πιο φιλοτραμπικές εφημερίδες των ΗΠΑ και μέλος του ομίλου του Ρούπερτ Μέρντοχ – που κατέχει επίσης το φιλοτραμπικό Fox News και τη Wall Street Journal – έχει πάρει σήμερα μια σαφή θέση απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο. Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, η εφημερίδα κυκλοφόρησε πρωτοσέλιδο με τους πηχυαίους τίτλους «Αυτός είναι δικτάτορας», στο οποίο δεσπόζει μια μεγάλη φωτογραφία του Πούτιν, ενώ δίπλα στο τίτλο απεικονίζεται μια ουκρανική σημαία. Με αυτόν τον τρόπο, η New York Post απομακρύνεται από τις απόψεις του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αν και παραδέχεται ότι ο Τραμπ «έχει δίκιο που θέλει να σταματήσει τον αιματηρό πόλεμο στην Ουκρανία» – τώρα που έχουν περάσει τρία χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει στον Τραμπ «10 αλήθειες που πρέπει να ακούσει κάθε Αμερικανός ψηφοφόρος».

Η πρώτη αλήθεια, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι ότι «ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο», αντίθετα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ. Ο δημοσιογράφος Douglas Murray επισημαίνει: «Ο Τραμπ έχει δίκιο όταν λέει ότι ο πόλεμος δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει αρχίσει – πιθανώς δεν θα είχε αρχίσει αν ήταν στο Οβάλ Γραφείο. Αλλά η ευθύνη για την έναρξη του πολέμου ανήκει στον Πούτιν, και όχι στον Ζελένσκι.»

Today’s cover: Mr. President: Putin is THE dictator and 9 other Ukraine-Russia war truths we ignore at our peril https://t.co/x4XMTe9l2g pic.twitter.com/6Jo7ubR4wo

— New York Post (@nypost) February 21, 2025