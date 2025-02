Τραμπ απολύσεις: Ο πρόεδρος έδιωξε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ

Ο Τραμπ Απολύει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Ανώτερων Αρχηγών Εν μέσω Σειράς Απολύσεων στο Πεντάγωνο Η απόφαση να απολυθεί ο Στρατηγός Charles Q. Brown Jr., ένας τετράστερος μαχητής, ανατρέπει μια παράδοση κατά την οποία ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Ενώτερων Αρχηγών παραμένει στη θέση του καθώς αλλάζουν οι διοικήσεις. Ο Πρόεδρος Τραμπ απέλυσε τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο της χώρας ως μέρος μιας εξαιρετικής «καθαριότητας» το βράδυ της Παρασκευής στο Πεντάγωνο, που εισήγαγε πολιτική διάσταση στην επιλογή των κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών της χώρας. Ο Στρατηγός Charles Q. Brown Jr., γνωστός και ως C.Q., ο οποίος έγινε μόνο ο δεύτερος Αφροαμερικανός που κατέχει τη θέση του προέδρου, πρόκειται να αντικατασταθεί από έναν σχετικά άγνωστο αποστρατευμένο τριαστέρα αξιωματικό του Πολεμικού, τον Dan Caine, ο οποίος απέσπασε την συμπάθεια του προέδρου όταν συναντήθηκαν στο Ιράκ πριν έξι χρόνια. Συνολικά, έξι αξιωματούχοι του Πενταγώνου απολύθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της Ναύαρχου Lisa Franchetti, της πρώτης γυναίκας που έχει ηγηθεί του Ναυτικού, του Στρατηγού James Slife, του αναπληρωτή επικεφαλής του Πολεμικού, καθώς και των κορυφαίων νομικών των Στρατού, Ναυτικού και Πολεμικού.

BREAKING: Trump fired the country’s senior military officer, Gen. Charles Q. Brown Jr., a four-star fighter pilot known as C.Q. who became only the second African American to hold the chairman’s job.

He is to be replaced by a retired three-star Air Force Lieutenant General Dan… pic.twitter.com/oTRiGK3s3n

— Selective Nomad (@selectivenomad) February 22, 2025