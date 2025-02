Απελευθέρωση ομήρων Χαμάς: Αγκαλιές και φιλιά με τις οικογένειές τους

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από την απελευθέρωση του ομήρου Omer Wenkert, ο οποίος επέστρεψε στην οικογένειά του μετά την κράτησή του από τη Χαμάς. Ο Wenkert έχει ήδη επανενωθεί με τους δικούς του στο σημείο υποδοχής στο Ισραήλ. Σε μία από τις φωτογραφίες αποτυπώνεται η συγκινητική στιγμή που τα μέλη της οικογένειάς του τον αγκαλιάζουν και τον φιλούν, εμφανώς φορτισμένα συναισθηματικά. Επιπλέον, στις δημοσιευμένες εικόνες διακρίνεται και ο Avera Mengistu, ένας από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν το πρωί, να συναντά ξανά την οικογένειά του. Ο Mengistu, Ισραηλινός πολίτης αιθιοπικής καταγωγής, είχε απαχθεί από τη Χαμάς το 2014 και κρατούνταν στη Γάζα για περισσότερα από δέκα χρόνια. Σε μία από τις φωτογραφίες, φαίνεται να αγκαλιάζει τα αδέλφια του, σε μια έντονα συναισθηματική στιγμή.

Redemption of hostages:

Omer Wenkert during the emotional reunion with his parents, Niva and Shai, at the initial reception point.

Shai Wenkert: “Praise the Lord for granting us life, sustaining us and helping us reach this day” pic.twitter.com/TlY06wjjie

