Euroleague: Η Ντενίζ Ακσού ανέβασε βίντεο από το ΟΑΚΑ και δηλώνει ανυπόμονη

Η Ντενίζ Ακσού, γνωστή δημοσιογράφος που καλύπτει την Euroleague, μοιράστηκε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο περπατάει στο glass floor του ΟΑΚΑ. Με ανυπομονησία για την επανέναρξη της διοργάνωσης, συνόδευσε το βίντεό της με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη προς την κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση.

Στη λεζάντα του βίντεο, η Ντενίζ εξέφρασε τη νοσταλγία της για τη δράση της Euroleague, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε ποιον λείπει η Euroleague; Είναι Παρασκευή βράδυ και δεν μπορώ να κάνω συνεντεύξεις».

