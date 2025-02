Μαντόνα για Τραμπ: Έχουμε έναν πρόεδρο που αποκαλεί τον εαυτό του «ο βασιλιάς μας»

Η Μαντόνα, γνωστή για την πολιτική της δραστηριότητα και τις τολμηρές τοποθετήσεις της, στράφηκε ξανά κατά του Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή της στα social media. Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε η ανάρτησή του, στην οποία αυτοχαρακτηρίστηκε “Βασιλιάς”.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο X, η διάσημη τραγουδίστρια υπογράμμισε πως η Αμερική δημιουργήθηκε για να αποφύγει κάθε μορφή μοναρχίας, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για τη φράση του προέδρου. “Η χώρα μας γεννήθηκε από ανθρώπους που έφυγαν για να αποφύγουν την εξουσία ενός βασιλιά. Και τώρα έχουμε έναν πρόεδρο που αποκαλεί τον εαυτό του έτσι; Δεν το βρίσκω καθόλου αστείο”, έγραψε.

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I’m not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1

— Madonna (@Madonna) February 21, 2025