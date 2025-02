Ισραήλ: Εντολή Νετανιάχου για κλιμάκωση επιθέσεων στη Δυτική Όχθη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέταξε την Πέμπτη (20/2) την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων ασφαλείας στη Δυτική Όχθη. Η απόφαση αυτή ήρθε ως απάντηση στις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε σταθμευμένα και άδεια οχήματα κοντά στο Τελ Αβίβ, γεγονός που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να εξαπολύσει «εντατικές επιχειρήσεις κατά τρομοκρατικών θυλάκων» στη Δυτική Όχθη, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε από την αστυνομία και την υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ να ενισχύσουν τα προληπτικά μέτρα, προκειμένου να αποτραπούν νέες επιθέσεις σε ισραηλινά εδάφη. Την ώρα που η ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι εξελίξεις στη Γάζα συνεχίζουν να συγκλονίζουν. Ο Ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «δολοφόνησε με βαρβαρότητα» τα δύο παιδιά της οικογένειας Μπίμπας, τον τετράχρονο Αριέλ και τον οκτώ μηνών Κφιρ, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι η σορός που παραδόθηκε από τη Χαμάς την Πέμπτη δεν ανήκει στη μητέρα των παιδιών, αλλά σε «άγνωστο» άτομο, γεγονός που έχει δημιουργήσει ένα νέο διπλωματικό και ανθρωπιστικό θρίλερ. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ιατροδικαστικές εξετάσεις και διαθέσιμες πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα δύο παιδιά της οικογένειας Μπίμπας εκτελέστηκαν τον Νοέμβριο του 2023 από μέλη της Χαμάς, κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους. Οι ισραηλινές αρχές κατήγγειλαν την παράδοση λάθος σορού ως «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, απαιτώντας από τη Χαμάς να επιστρέψει τη σορό της μητέρας των παιδιών, Σίρι Μπίμπας, καθώς και τις σορούς όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Shiri Bibas and her young sons were torn from their home on October 7 and taken alive to Gaza.

Ask yourselves what sort of monsters abduct a mother with her babies? Why is this evil tolerated?? pic.twitter.com/qxmv70NDP3

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) February 18, 2025