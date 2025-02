Κάιλι Τζένερ σχέση: Η 27χρονη σταρ καταφεύγει ξανά στο νυστέρι για να «κρατήσει» τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Η Κάιλι Τζένερ μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, εμφανιζόμενη πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Η νέα της εμφάνιση αναζωπύρωσε τις φήμες ότι ενδέχεται να έχει υποβληθεί σε ακόμη μία επέμβαση αυξητικής στήθους. Οι εικασίες αυτές ενισχύθηκαν από πληροφορίες που τη συνδέουν με τη σχέση της με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, υποστηρίζοντας πως η αλλαγή αυτή έγινε για να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του.

Σύμφωνα με το RadarOnline, η 27χρονη επιχειρηματίας φαίνεται να προχώρησε σε αυτή την αισθητική παρέμβαση, έχοντας επίγνωση ότι ο 29χρονος ηθοποιός αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού από πολλές γυναίκες. Άτομο από το περιβάλλον της αποκάλυψε: «Γνωρίζει ότι πολλές γυναίκες ενδιαφέρονται για εκείνον και θεώρησε πως η καλύτερη τακτική για να διατηρήσει τη σχέση τους είναι να ενισχύσει την εξωτερική της εικόνα».

Timothée Chalamet and Kylie Jenner having an intimate dinner with friends in Paris. pic.twitter.com/QMVGe1jQ9g

— Timothée Chalamet Photos (@chalametphotos) January 16, 2025