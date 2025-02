Ντράγκι για Ευρώπη: «Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας»

«Η Ευρώπη καταρρέει και κανείς δεν μπορεί να προσποιείται πως δεν βλέπει.» Με αυτά τα λόγια, γεμάτα αγωνία και αλήθεια, ο Μάριο Ντράγκι ύψωσε τη φωνή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, επιχειρώντας μια τελευταία αφύπνιση.

Ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, ένας άνθρωπος που δεν μιλά ποτέ χωρίς βαρύτητα, σήμανε και πάλι συναγερμό. Η ήπειρός μας βρίσκεται στο χείλος της ύφεσης, παγιδευμένη σε ένα ασταθές οικονομικό, γεωπολιτικό και τεχνολογικό τοπίο. Από τη στιγμή που κατέθεσε την έκθεσή του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Σεπτέμβριο του 2024 για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η κατάσταση όχι απλώς δεν βελτιώθηκε – επιδεινώθηκε δραματικά. «Αν δεν ενωθούμε, θα μας συντρίψει η ίδια μας η αδράνεια,» προειδοποίησε με ένταση, απευθυνόμενος στα εθνικά κοινοβούλια των 27 κρατών-μελών. Οι προκλήσεις διογκώνονται: η οικονομική παράλυση, η όξυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αβεβαιότητα στην Ουκρανία και ο αγώνας για τεχνολογική επιβίωση.

«Πού είναι το ευρωπαϊκό όραμα; Πού είναι η αποφασιστικότητα να προστατέψουμε το κοινό μας μέλλον;» αναρωτήθηκε. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με ημίμετρα και αναβολές. Χρειάζεται μια επανάσταση στη σκέψη και στη δράση.» Ο Ντράγκι επεσήμανε ότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Η τεχνητή νοημοσύνη προχωρά με ρυθμούς που η Ευρώπη αδυνατεί να ακολουθήσει. «Η ψηφιακή εποχή μάς προσπερνά, κι όμως εμείς διστάζουμε. Κάθε μέρα που περνάει, η απόσταση μεγαλώνει.»

Η ενεργειακή κρίση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια. «Οι τιμές της ενέργειας είναι ασταθείς και οι απειλές στις κρίσιμες υποδομές μας γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες. Η ασφάλεια των δικτύων μας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη.» Η γεωπολιτική πίεση εντείνεται. «Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένους αμερικανικούς δασμούς, που θα μειώσουν την πρόσβασή μας στη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά μας. Ταυτόχρονα, οι κινεζικές επιχειρήσεις, αποκλεισμένες από τις ΗΠΑ, θα στραφούν προς την Ευρώπη, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη ασθμαίνουσα βιομηχανία μας.»

Ο Ντράγκι δεν μάσησε τα λόγια του ούτε για τον κίνδυνο να δούμε την ήπειρό μας να αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει να τη σώσουν άλλοι. Η ασφάλεια της Ουκρανίας, η σταθερότητα της περιοχής μας, ακόμα και η ίδια η ύπαρξή μας ως ενιαία δύναμη, εξαρτώνται από εμάς.»

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια της καθυστέρησης. Η Ευρώπη δεν έχει χρόνο,» τόνισε, απαιτώντας άμεση και τολμηρή δράση. Ο Ντράγκι έκανε μια επιτακτική έκκληση για νέους οικονομικούς πόρους. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να στηριχθεί πλήρως, τόσο για την εφαρμογή των μέτρων όσο και για τη χρηματοδότησή τους. Οι ανάγκες είναι τεράστιες – αγγίζουν τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αν δεν κινηθούμε, θα συνθλιβούμε.» Η Ευρώπη βρίσκεται στο μεταίχμιο. Ή θα υψώσει το ανάστημά της, ή θα μείνει πίσω, παραδομένη στη δίνη της γεωπολιτικής και οικονομικής αδράνειας. Το μήνυμα του Ντράγκι ήταν ξεκάθαρο: «Είτε δρούμε τώρα, είτε δεν θα υπάρξει αύριο για την Ευρώπη όπως την ξέρουμε.»

Mario Draghi barrels into European politicians and leaders for their inaction:

“You say no to public debt. You say no to the single market. You say no to create a capital market union. You can’t say no to everything…You ask me what’s best to do…I don’t know, but do something” pic.twitter.com/CcbVeen7ZD

— Julien Hoez (@JulienHoez) February 18, 2025