iPhone 16e Ελλάδα: Ξεκινούν την Παρασκευή οι προπαραγγελίες

Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την παρουσίαση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης της, η Apple φέρνει τη λειτουργία στο πιο προσιτό iPhone της. Την Τετάρτη, η εταιρεία παρουσίασε ένα νέο iPhone, το οποίο θα κοστίζει 599 δολάρια και θα ενσωματώνει το σύστημα A.I. που αποκαλεί “Apple Intelligence”. Η συσκευή θα προσφέρει λειτουργίες όπως περιλήψεις ειδοποιήσεων και προτάσεις γραφής στα αγγλικά, ενώ η Apple σχεδιάζει να επεκτείνει τη διαθεσιμότητα αυτών των λειτουργιών σε άλλες γλώσσες, όπως τα κινέζικα, τα πορτογαλικά και τα αγγλικά με τοπικές προσαρμογές για την Ινδία. Το νέο μοντέλο, το οποίο η Apple ονομάζει iPhone 16e, δεν διαθέτει κουμπί αρχικής οθόνης ή Touch ID, τα οποία έχουν καταργηθεί σταδιακά. Αντ’ αυτού, η συσκευή ξεκλειδώνει με την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου Face ID, που είναι διαθέσιμη στα περισσότερα iPhone από το 2017. Το iPhone 16e αποτελεί την πρώτη αναβάθμιση της πιο οικονομικής σειράς smartphones της Apple από το 2022, αντικαθιστώντας το iPhone SE. Τα οικονομικά μοντέλα βοηθούν την Apple να προσεγγίσει πελάτες με περιορισμένο προϋπολογισμό, οι οποίοι συχνά επιλέγουν αργότερα ακριβότερες εκδόσεις.

Η Apple λανσάρει το νέο iPhone σε μια κρίσιμη περίοδο. Οι πωλήσεις iPhone έχουν μειωθεί κατά 2% από το ιστορικό υψηλό των 205,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, έχει αποδώσει μέρος των δυσκολιών στην περιορισμένη διαθεσιμότητα του Apple Intelligence, το οποίο ανακοινώθηκε μήνες πριν γίνει διαθέσιμο και αρχικά κυκλοφόρησε μόνο σε νεότερα μοντέλα στις αγγλόφωνες αγορές. Σε πρόσφατη επικοινωνία με αναλυτές, ο Κουκ ανέφερε ότι οι νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης ώθησαν τις πωλήσεις iPhone στις αγορές όπου ήταν διαθέσιμες. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί βασικό παράγοντα αγοράς νέων τηλεφώνων, σύμφωνα με τον Jeff Fieldhack, διευθυντή έρευνας της Counterpoint Research. “Οι καταναλωτές αγοράζουν τηλέφωνα για τους ίδιους λόγους όπως πάντα: είτε επειδή η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά είτε επειδή η συσκευή έχει παλιώσει και δεν λειτουργεί ικανοποιητικά”, ανέφερε.

Η αύξηση της τιμής του βασικού μοντέλου θα μπορούσε να ενισχύσει τα έσοδα της Apple. Το iPhone 16e κοστίζει 40% περισσότερο από το iPhone SE, το οποίο κυκλοφόρησε στα 429 δολάρια. Αυτή η αύξηση σημαίνει ότι η Apple θα κερδίζει 170 δολάρια επιπλέον για κάθε οικονομικό iPhone που πουλά, ενισχύοντας τα συνολικά της έσοδα, τη στιγμή που οι συνολικές πωλήσεις τηλεφώνων παραμένουν σταθερές, γύρω στα 230 εκατομμύρια συσκευές ετησίως. Η ανατίμηση έρχεται μετά την επιβολή δασμών 10% σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα από την Κίνα από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αν και η Apple κατασκευάζει την πλειονότητα των iPhone της στην Κίνα, η αύξηση της τιμής στο φθηνότερο iPhone της φαίνεται να μην σχετίζεται άμεσα με αυτούς τους δασμούς, σύμφωνα με τον Richard Kramer, εταίρο της Arete Research. “Τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται μήνες πριν εφαρμοστούν”, εξήγησε. “Αυτή είναι η αρχή μιας γενικότερης αύξησης των τιμών από την Apple, σε μια περίοδο που η ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων είναι στάσιμη”.

Η διεύρυνση της διαθεσιμότητας του Apple Intelligence είναι ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες της Apple να ανταγωνιστεί ισχυρούς αντιπάλους και να επεκτείνει τις πωλήσεις της διεθνώς. Στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της, το μερίδιο της Apple στις πωλήσεις smartphones μειώθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες πέρυσι, φτάνοντας το 15,5%, ενώ αντίπαλοι όπως η Huawei κέρδισαν έδαφος. Στην Ινδία, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές smartphones, το iPhone 15 ήταν το πιο δημοφιλές τηλέφωνο τους τελευταίους τρεις μήνες του περασμένου έτους, βοηθώντας την Apple να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά της χώρας κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 11%. Με το iPhone 16e, η Apple παρουσιάζει για πρώτη φορά το δικό της προσαρμοσμένο modem chip, το C1. Το νέο chip προσφέρει συνδεσιμότητα 5G και αντικαθιστά τα modem chips της Qualcomm. Η Apple ξεκίνησε την ανάπτυξη αυτού του chip το 2019, όταν διευθέτησε τη δικαστική διαμάχη με την Qualcomm για τα τέλη αδειοδότησης και εξαγόρασε το τμήμα modem της Intel.

Meet iPhone 16e, the newest member of the iPhone 16 family! #AppleLaunch pic.twitter.com/q9BHWxdYtN

— Tim Cook (@tim_cook) February 19, 2025