Ο Τραμπ με στρέμμα: Το απίστευτο tweet του… Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ αυτοχαρακτηρίζεται «βασιλιάς», γιορτάζοντας την απόφαση της κυβέρνησής του να αναστείλει την εφαρμογή του συστήματος διοδίων στη Νέα Υόρκη. «Η τιμολόγηση της συμφόρησης έλαβε τέλος. Το Μανχάταν και ολόκληρη η Νέα Υόρκη σώζονται. Ζήτω ο βασιλιάς», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόφαση. Η δήλωση αυτή συνοδεύτηκε από μια προκλητική ανάρτηση του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Μπάντογουιτς, ο οποίος, όπως αναφέρει η Daily Mail, κοινοποίησε μια επεξεργασμένη εικόνα του Τραμπ με κορώνα. Ανάλογη ήταν και η εικόνα που ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου, με εξώφυλλο που θυμίζει το Time, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος εμφανίζεται χαμογελαστός, έχοντας ως φόντο τη Νέα Υόρκη.

Το σύστημα διοδίων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 5 Ιανουαρίου, λειτουργούσε μέσω συσκευών ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας, επιβάλλοντας επιπλέον χρέωση 9 δολαρίων σε επιβατικά οχήματα που εισέρχονταν στις γειτονιές του Μανχάταν νότια του Central Park. Σύμφωνα με το Associated Press, κατά τις πρώτες ημέρες της εφαρμογής του, οι συγκοινωνιακές αρχές παρατήρησαν μικρή αλλά μετρήσιμη μείωση στην κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το κόστος αυτό προστίθεται στα ήδη υψηλά διόδια για γέφυρες και σήραγγες. Οι οδηγοί που περνούν μέσω της σήραγγας από το New Jersey σε ώρες αιχμής πληρώνουν σήμερα έως και 31,81 δολάρια, με μειωμένη χρέωση 22,06 δολαρίων για όσους χρησιμοποιούν το σύστημα E-ZPass.

Σε ανακοίνωσή του, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Π. Ντάφι, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «οικονομική επιβάρυνση για τα εργατικά στρώματα και τις μικρές επιχειρήσεις», επιβεβαιώνοντας την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να ανακαλέσει την έγκριση εφαρμογής του. Παράλληλα, δήλωσε ότι η υπηρεσία του θα συνεργαστεί με την πολιτεία της Νέας Υόρκης για τη σταδιακή κατάργηση των διοδίων.

Ο Τραμπ, του οποίου η πολυτελής κατοικία στον Trump Tower, καθώς και άλλα ακίνητα, βρίσκονται εντός της ζώνης επιβολής των διοδίων, είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο μέτρο, υποσχόμενος ότι θα το καταργήσει μόλις επιστρέψει στην εξουσία. Θεωρούσε την εφαρμογή του ως έναν υπερβολικό και άδικο φόρο που επιβαρύνει τους οδηγούς της πόλης, και τελικά προχώρησε στην ακύρωσή του.

“CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!”

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB

— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025