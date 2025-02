Νεκροί όμηροι Χαμάς: Ανατριχιαστικές εικόνες στη Χαν Γιουνίς

Η Χαμάς προχώρησε στην παράδοση των σορών τεσσάρων ατόμων που κρατούνταν όμηροι στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ημέρα της φονικής επίθεσης στο Ισραήλ. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται η 33χρονη Σίρι Μπίμπας και οι δύο γιοι της, Κφίρ και Αριέλ, οι οποίοι ήταν μόλις εννέα μηνών και δύο ετών κατά την απαγωγή τους. Η μοίρα της οικογένειας Μπίμπας είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Ισραήλ, καθώς για μήνες δεν υπήρχαν πληροφορίες για την τύχη τους.

🇮🇱🇵🇸🚨#BREAKING: Preparation for the handover of four coffins containing the bodies of Israeli prisoners. pic.twitter.com/OxqLUAWiUi — Raw Talk (@TalkNewz) February 20, 2025

Η τέταρτη σορός ανήκει στον 84χρονο Οντέντ Λίφσιτς, έναν βετεράνο ακτιβιστή υπέρ της ειρήνης, ο οποίος απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντιδρώντας στην είδηση, δήλωσε ότι «η καρδιά ολόκληρου του έθνους είναι ραγισμένη», ενώ χαρακτήρισε τη Χαμάς «τέρατα». Η παράδοση των σορών έγινε σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς έξι ακόμη όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν το Σάββατο, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Παραμένει ασαφές πώς και πότε έχασαν τη ζωή τους τα μέλη της οικογένειας Μπίμπας. Τον Νοέμβριο του 2023, η Χαμάς είχε υποστηρίξει ότι η Σίρι και τα παιδιά της σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό χτύπημα, χωρίς όμως να παρουσιάσει αποδείξεις. Το Ισραήλ τότε είχε αρνηθεί ότι υπήρχε επιβεβαίωση του ισχυρισμού. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε ιατροδικαστικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση των θυμάτων, πριν προβεί σε επίσημες δηλώσεις.

Η οικογένεια Μπίμπας στο Ισραήλ ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Βρισκόμαστε σε αναταραχή. Μέχρι να λάβουμε την οριστική επιβεβαίωση, το ταξίδι μας δεν έχει τελειώσει». Η οικογένεια Μπίμπας απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ, κατά την ευρεία εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, όπου εκατοντάδες ένοπλοι επιτέθηκαν σε κοινότητες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ένα μουσικό φεστιβάλ. Ο πατέρας, Γιάρντεν Μπίμπας, 35 ετών, κρατήθηκε επίσης όμηρος αλλά απελευθερώθηκε την 1η Φεβρουαρίου στο πλαίσιο ανταλλαγής με 183 Παλαιστινίους κρατούμενους. Ο Οντέντ Λίφσιτς, πρώην δημοσιογράφος και ακτιβιστής, απήχθη επίσης από το Νιρ Οζ, μαζί με τη σύζυγό του, Γιόχεβετ Λίφσιτς, 85 ετών, η οποία αφέθηκε ελεύθερη δύο εβδομάδες αργότερα. Ο Λίφσιτς βρισκόταν στα χέρια της Ισλαμικής Τζιχάντ, μιας παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης, από τις 7 Οκτωβρίου. Η είδηση της επιστροφής των σορών προκάλεσε οργή και θλίψη στο Ισραήλ, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου να διασφαλίσει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών.