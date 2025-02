Κατέρρευσε στο βήμα: Σοκ με τον αναπληρωτή κυβερνήτη του Μισισίπι

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Μισισίπι, Ντελμπέρτ Χόζμαν, κατέρρευσε ξαφνικά στο πάτωμα της αίθουσας της Γερουσίας της πολιτείας το πρωί της Τετάρτης. Η δραματική στιγμή μάλιστα καταγράφηκε στη ζωντανή ροή των νομοθετικών διαδικασιών. Στα πλάνα φαίνεται ο 77χρονος Ρεπουμπλικανός να στέκεται στο βήμα της Γερουσίας, να πέφτει αργά προς το μικρόφωνο και στη συνέχεια στο πλάι στο πάτωμα. Συνάδελφοί του σε πανικό άρχισαν να φωνάζουν το όνομά του, ενώ μερικοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν και κάλεσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι διαδικασίες της Γερουσίας διακόπηκαν αμέσως καθώς έλαβε ιατρική φροντίδα. «Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά λόγια και τις προσευχές», έγραψε ο Χόζμαν, ο οποίος επανεξελέγη για δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο του 2023, στο X το βράδυ της Τετάρτης.

NEW: Mississippi Lt. Gov Delbert Hosemann collapses while presiding over the state Senate chamber.

He was reportedly conscious while being tended to by medical staff, according to local reports.

"Lieutenant Governor Hosemann is doing well and in good spirits. He appreciates all… pic.twitter.com/A1tTeR1l24

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 19, 2025