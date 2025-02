Τραμπ – Μασκ στο Fox News: Ανταλλαγή κοπλιμέντων στην κοινή συνέντευξή τους

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας, Έλον Μασκ, υπερασπίστηκαν από κοινού το εκτεταμένο πρόγραμμα περικοπών δαπανών σε συνέντευξή τους, στην οποία οι δύο άνδρες αντάλλαξαν αμοιβαίους επαίνους. Στη συνέντευξη που προβλήθηκε την Τρίτη από το Fox News, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ανέθεσε στον Μασκ την ηγεσία του νεοσύστατου Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), καθώς ήθελε «κάποιον πραγματικά έξυπνο» να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. «Τον σέβομαι, πάντα τον σεβόμουν. Δεν ήξερα ότι είχε δίκιο σε κάποια πράγματα, και συνήθως είμαι καλός σε αυτά. Δημιούργησε το Starlink, έκανε πράγματα τόσο προηγμένα που κανείς δεν καταλάβαινε τι ήταν», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου του Μασκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο Μασκ και η ομάδα του, την οποία αποκάλεσε «100 ιδιοφυΐες», διασφαλίζουν ότι οι εκτελεστικές εντολές του εφαρμόζονται αποτελεσματικά, ώστε να αποφευχθεί η γραφειοκρατική δυσλειτουργία που είχαν αντιμετωπίσει προηγούμενες κυβερνήσεις. «Έχει εξαιρετικά έξυπνους νεαρούς που εργάζονται γι’ αυτόν, αν και ντύνονται πολύ χειρότερα από εκείνον. Φοράνε απλά t-shirts, δεν θα καταλάβαινε κανείς ότι έχουν δείκτη νοημοσύνης 180», είπε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Μασκ ως «ηγέτη» που «παίρνει αποφάσεις και τις υλοποιεί».

Ο Μασκ, από την πλευρά του, ανταπέδωσε τους επαίνους προς τον Τραμπ.

«Αγαπώ τον πρόεδρο. Θέλω να το ξεκαθαρίσω», δήλωσε ο Μασκ. «Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι καλός άνθρωπος».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX πρόσθεσε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν επιτεθεί άδικα στον Τραμπ.

