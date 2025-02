Ουκρανία πόλεμος: Μαζική ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό

Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη των τελευταίων μηνών, στοχεύοντας την Οδησσό και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά τις διπλωματικές επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία, με αντικείμενο τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, περισσότερα από 150 drones ιρανικής κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την επίθεση, πλήττοντας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες.

— OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2025