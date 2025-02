Όμηροι Χαμάς: Το Ισραήλ θα παραλάβει 4 πτώματα, ανάμεσά τους παιδιά 2 και 5 ετών και η μητέρα τους

Η Χαμάς και το Ισραήλ ανακοίνωσαν την επικείμενη απελευθέρωση έξι Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τον επαναπατρισμό των πτωμάτων τεσσάρων ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των δύο μικρότερων παιδιών που κρατούνταν αιχμάλωτα, σύμφωνα με τη Χαμάς. Η οικογένεια των δύο παιδιών, του Αριέλ και του Κφιρ Μπίμπας, 5 και 2 ετών αντίστοιχα, και της μητέρας τους, Σίρι Μπίμπας, εξέφρασε την αβεβαιότητά της σχετικά με την επιβεβαίωση του θανάτου τους. Η Χαμάς δήλωσε ότι θα παραδώσει τα τέσσερα πτώματα αύριο, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές αρχές, όπως προβλέπει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

The Bibas family, including 10-months-old Kfir, 4-year-old Ariel and their mother Shiri were abducted by Hamas on October 7.

Hamas must be held accountable.

Hamas must release all hostages immediately. pic.twitter.com/aizQ6M0Yp2

