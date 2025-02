Ρικ Πιτίνο: «Πού είναι η γαμ…η σκληράδα σας;»

Η ομάδα μπάσκετ του St. John’s διανύει μια εξαιρετική σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Ρικ Πιτίνο. Μια ομιλία του στα αποδυτήρια, που παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ «Pitino: Red Storm Rising», αποκαλύπτει την ένταση και τη φιλοσοφία του θρυλικού κόουτς. Η συγκεκριμένη στιγμή εκτυλίχθηκε τον Δεκέμβριο, όταν το St. John’s έχανε με 13 πόντους στο ημίχρονο και είχε μόλις 35% ευστοχία στα σουτ. Η ομάδα ήταν απογοητευμένη, αλλά ο Πιτίνο φρόντισε να αλλάξει την ψυχολογία των παικτών του με μια εκρηκτική ομιλία. «Ψάξτε βαθιά μέσα σας και γίνετε μπασκετμπολίστες!», φώναξε ο Πιτίνο. «Κάθε φορά που χάνετε ένα σουτ, το παιχνίδι σας γίνεται άθλιο. Δεν μας ενδιαφέρουν τα σουτ που χάνονται! Παίξτε γαμ…η άμυνα!» Ο Αμερικανός προπονητής δεν μάσησε τα λόγια του, καλώντας τους παίκτες του να δείξουν μεγαλύτερη πνευματική ανθεκτικότητα: «Αφήνετε τις ευκαιρίες να χάνονται η μία μετά την άλλη. Είστε σαν παιδιά που όταν κάνουν κάτι κακό, αντί να σκληραγωγηθούν, μαραζώνουν. Πού είναι η γαμ…η σκληράδα σας; Πώς γίνεται να είστε τόσο αδύναμοι πνευματικά, ώστε να τα παρατάτε όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλετε;»

Στη συνέχεια, έδωσε το απόλυτο μήνυμα μαχητικότητας: «Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν αντιξοότητες; Αυτό δεν είναι μόνο το γαμ…ο παιχνίδι του μπάσκετ. Είναι το παιχνίδι της ζωής! Δεν τα παρατάς όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Ψάχνεις μέσα σου και γίνεσαι πιο δυνατός!»

Η ομάδα του St. John’s, εμπνευσμένη από την ομιλία του Πιτίνο, πραγματοποίησε μια επική ανατροπή και τελικά νίκησε το Providence με 72-70. Ο γιος του Πιτίνο, ο οποίος είναι προπονητής στο New Mexico, σχολίασε με χιούμορ στο X: «Μου θύμισε τις φορές που δεν έφτιαχνα το κρεβάτι μου». Ο ίδιος ο Πιτίνο αστειεύτηκε λέγοντας: «Αυτή η ομιλία δεν ήταν τίποτα. Έπρεπε να με δείτε στα ημίχρονα των αγώνων του Κεντάκι!». Μια στιγμή που αποδεικνύει γιατί ο Ρικ Πιτίνο παραμένει ένας από τους πιο σκληροτράχηλους και επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του μπάσκετ.

Clip from Vice Sports of Rick Pitino at halftime of the St. John's game at Providence. #sjubb was down big, and rallied to win. pic.twitter.com/5gAbXa0BVS

— Zach Braziller (@NYPost_Brazille) February 17, 2025