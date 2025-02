Zizians αίρεση: Συνελήφθη η τρανς ηγέτιδα

Οι αρχές του Μέριλαντ ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Τζακ ΛαΣότα, 34 ετών, φερόμενου ηγέτη της αίρεσης Zizians, καθώς και της 33χρονης Μισέλ Ζάικο από την Πενσυλβάνια. Οι δύο κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, παρεμπόδιση Δικαιοσύνης και κατοχή όπλου σε όχημα. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, ενώ η ακρόαση για την επιβολή εγγύησης έχει οριστεί για την Τρίτη στο περιφερειακό δικαστήριο του Αλεγκάνι.

The Zizians are an active Mur*er Cult currently operating across the USA. Linked to over 6 Ki*ls. It sounds like a movie script but is real. They wear black robes,masks&are Tech wiz’s,that identify as trans. Ziz is linked to the death of a Border Patrol Agent &several more people pic.twitter.com/3KqcqPXlZH — Kate (@AbbypaigeKate) February 16, 2025

Η αίρεση Zizians φέρεται να συνδέεται με τη δολοφονία του Αμερικανού συνοριοφύλακα Ντέιβιντ Μαλάντ κοντά στα καναδικά σύνορα, καθώς και με πέντε ακόμη ανθρωποκτονίες σε Βερμόντ, Πενσυλβάνια και Καλιφόρνια. Ο 44χρονος Μαλάντ σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου στις 20 Ιανουαρίου.

You might have seen in the news that a new Transgender, Trans-human, Vegan, A.I.-worshipping death cult murdered a border guard. Here’s what you need to know about the Zizians: 🧵 pic.twitter.com/8vlJBnRSms — JD™ (@LostMyHats) January 31, 2025

Η ομάδα Zizians αποτελείται από νεαρούς επιστήμονες πληροφορικής, που συνδέθηκαν διαδικτυακά και μοιράζονται αναρχικές πεποιθήσεις. Η φερόμενη ηγέτις της ομάδας, γνωστή ως “Ziz”, διατηρούσε ιστολόγιο με ακραίες θεωρίες για την ανθρώπινη νόηση και την ταυτότητα φύλου. Τα κείμενά της περιείχαν ακραία ρητορική και είχαν προκαλέσει ανησυχία.

Ο δικηγόρος της ΛαΣότα, Ντάνιελ ΜακΓκάριγκλ, απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ η κατηγορούμενη είχε εκκρεμή εντάλματα σύλληψης σε δύο πολιτείες. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της ομάδας και τις συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε η εγκληματική της δράση.

Χρονολόγιο της δράσης των Zizians

2016 : Ο ΛαΣότα, προγραμματιστής υπολογιστών, ξεκινά ιστολόγιο με θεωρίες για την τεχνολογία και την ανθρώπινη νόηση.

: Αποχωρεί από κοινότητες ορθολογιστών, όταν απορρίπτουν τις θεωρίες του. Νοέμβριος 2019 : Συλλαμβάνεται σε διαμαρτυρία κατά της σεξουαλικής κακοποίησης.

: Φημολογείται ο θάνατός του στη θάλασσα, αλλά δεν εντοπίζεται πτώμα. Νοέμβριος 2022 : Ο Κέρτις Λιντ πυροβολεί και σκοτώνει τον Μπορχάνιαν, αφού δέχεται επίθεση στο σπίτι του.

: Δολοφονούνται οι Ρίτα και Ρίτσαρντ Ζάικο στην Πενσυλβάνια. Ιανουάριος 2023 : Η αστυνομία ανακρίνει τη Μισέλ Ζάικο για τη δολοφονία των γονιών της.

: Στις 20 Ιανουαρίου, ο συνοριοφύλακας Ντέιβιντ Μαλάντ σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με μέλη της ομάδας. Φεβρουάριος 2025: Το FBI διερευνά τη δράση της ομάδας και τις διασυνδέσεις της.