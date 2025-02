Τορόντο συντριβή αεροσκάφους: Συγκλονιστικές εικόνες

Σοκαριστικά πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους Canadair CRJ-900 το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς επιχειρούσε να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο. Στα βίντεο διακρίνεται το αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε 80 επιβαίνοντες, να χτυπά σφοδρά στο έδαφος, προκαλώντας μικρή έκρηξη, προτού ανατραπεί και συρθεί ανεξέλεγκτα στον διάδρομο.

Insane Footage, showing Passengers evacuating the Delta Air Lines CRJ-900LR operated by Endeavor Air, that crash-landed and flipped earlier today at Toronto Pearson International Airport. Amazingly nobody was killed in the Crash, with only roughly 15 Injuries, most being Minor. pic.twitter.com/o36tFlBq9U — OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2025

Ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού σηκώθηκε από το σημείο της πρόσκρουσης, δημιουργώντας σκηνές πανικού. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των επιβατών. Ωστόσο, 18 άτομα υπέστησαν τραυματισμούς, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένα παιδί και δύο άνδρες, με τον έναν να είναι 60 ετών.

🚨#BREAKING: New surveillance video captures the moment a Delta Airlines jet crashed at Toronto Pearson International Airport, with 75 passengers on board leaving 18 injured. pic.twitter.com/Z5Ryfcc4L6 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 18, 2025

Επιβάτες της πτήσης κατέγραψαν τις χαοτικές στιγμές κατά την εκκένωση του αεροσκάφους από το πλήρωμα. Μία επιβάτης ακούγεται να λέει με σοκ: «Μόλις επέζησα από συντριβή αεροπλάνου. Δεν το πιστεύω». Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση 4819 της Delta Air Lines, η οποία εκτελούνταν από την Endeavor Air.

❗️INSIDE Delta Airlines plane as shocked crash survivor can’t believe she’s alive ‘I was just in a plane crash, oh my god’ 237 flights have been CANCELED at Toronto Pearson Airport — Flight Radar#Canada pic.twitter.com/faM4PwiTEu — Unbiased, Unreported News (@Kiraguri254) February 18, 2025

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από τη Μινεάπολη, μεταφέροντας 22 Καναδούς επιβάτες, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες προέρχονταν από διάφορες χώρες. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του αεροδρομίου τόνισε ότι, παρόλο που η έρευνα για τα αίτια της συντριβής βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι ο διάδρομος προσγείωσης ήταν στεγνός και δεν υπήρχαν ακραίες καιρικές συνθήκες.