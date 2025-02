Συνομιλίες για την Ουκρανία: Το tweet του Μασκ για τη ρωσική αποστολή

Ενώ οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας βρίσκονται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για να ξεκινήσουν συνομιλίες σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία, μια ανάρτηση του Έλον Μασκ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του κοινωνικού δικτύου Χ (πρώην Twitter) επανέφερε στο προσκήνιο την ένταση που είχε δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ με την απόφασή του να αποκλείσει το Κίεβο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις διαπραγματεύσεις. Συγκεκριμένα, ο Μασκ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει την άφιξη της ρωσικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία, με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον στενό συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, να αποβιβάζονται από το αεροπλάνο. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μασκ έγραψε: «Έτσι μοιάζει η πραγματική ηγεσία», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από δυτικούς αναλυτές και πολιτικούς.

Στόχος των συνομιλιών, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είναι η αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί πλέον τρία χρόνια. Η αμερικανική αντιπροσωπεία, υπό την ηγεσία του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, είχε συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πριν την έναρξη των διαβουλεύσεων. Παράλληλα, ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το περασμένο Σάββατο, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα της συνάντησης στους ηγέτες τους, προκειμένου οι Πούτιν και Τραμπ να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

This is what competent leadership looks like https://t.co/frZrdhsEzZ

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025