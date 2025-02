Η Μελάνια Τραμπ και ο άγραφος κανόνας του στυλ της

Αν υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει τη Μελάνια Τραμπ, πέρα από τη μυστηριώδη προσωπικότητά της, είναι η άψογη αίσθηση του στυλ της. Από τη στιγμή που ανέλαβε τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, η πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τις προσεκτικά επιλεγμένες εμφανίσεις της. Αριστοκρατική, ψυχρή, επιβλητική – κάθε της εμφάνιση μοιάζει με προσεκτικά σκηνοθετημένο έργο, δίνοντας πάντα την αίσθηση ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ωστόσο, υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος ρούχου που η Μελάνια δεν θα φορέσει ποτέ δημόσια, ακόμα κι αν ο κόσμος αναποδογυρίσει.

Στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, οι Πρώτες Κυρίες έχουν συχνά επιλέξει να «επικοινωνούν» μέσω της ενδυματολογικής τους εικόνας – από τη θηλυκή κομψότητα της Τζάκι Κένεντι, μέχρι το δυναμικό επαγγελματικό ύφος της Χίλαρι Κλίντον και τη χαλαρή κομψότητα της Μισέλ Ομπάμα.

Η Μελάνια, όμως, ακολούθησε έναν δικό της μοναχικό δρόμο. Χωρίς περιττά χαμόγελα, χωρίς εξωτερικευμένα συναισθήματα, αλλά πάντα με απόλυτη ακρίβεια στις στιλιστικές της επιλογές. Είτε επρόκειτο για το λευκό κοστούμι που θύμιζε τη Μάργκαρετ Θάτσερ, είτε για το περιβόητο πράσινο τζάκετ με τη φράση «I Really Don’t Care, Do U?», η Μελάνια δεν ντύνεται απλώς – στήνει σκηνικά. Κι όμως, σύμφωνα με τον προσωπικό της στιλίστα, Hervé Pierre, υπάρχει ένα ρούχο που δεν θα τη δούμε ποτέ να φοράει δημοσίως: αθλητικά ρούχα.

Αν και η γυμναστική αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της, η Μελάνια έχει θέσει έναν άγραφο κανόνα: δεν εμφανίζεται ποτέ δημοσίως με αθλητικό ντύσιμο. Ο Hervé Pierre αποκάλυψε ότι ακόμη και στις πιο χαλαρές στιγμές της, προτιμά να φοράει στενά παντελόνια, λευκά πουκάμισα και προσεγμένα τακούνια. «Δεν θα τη δεις με φόρμα και αθλητικά, εκτός αν βρίσκεται μέσα σε γυμναστήριο. Είναι πάντα άψογα ντυμένη», ανέφερε ο Pierre. Αυτός ο κανόνας δείχνει την αφοσίωσή της στην εικόνα που έχει χτίσει: μιας γυναίκας που δεν «αφήνεται» ποτέ.

