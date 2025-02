Τομ Κρουζ – Άνα ντε Άρμας: Μαζί την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας πυροδότησαν νέες φήμες για τη σχέση τους, καθώς εθεάθησαν μαζί σε βραδινή έξοδο στο Σόχο του Λονδίνου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Ο 62χρονος ηθοποιός και η 36χρονη σταρ δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο στη συνοικία Square Mile και στη συνέχεια αποχώρησαν μαζί, χαμογελώντας και συνομιλώντας με θαυμαστές τους πριν επιβιβαστούν σε ταξί. Η άνεση που έδειξαν μεταξύ τους ενίσχυσε τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και μήνες περί πιθανής σχέσης τους.

Η Άνα ντε Άρμας έχει εκφράσει στο παρελθόν τον θαυμασμό της για τον Κρουζ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ικανότητές του στις σκηνές δράσης. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην USA Today είχε δηλώσει ότι οι σκηνές δράσης είναι απαιτητικές, αλλά και ικανοποιητικές. «Δεν είμαι στο επίπεδο του Τομ Κρουζ, αλλά πλέον κατανοώ απόλυτα την αφοσίωσή του», είχε πει χαρακτηριστικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εντοπίζονται μαζί, καθώς είχαν απαθανατιστεί ξανά τον Δεκέμβριο να απολαμβάνουν δείπνο. Σύμφωνα με τη Daily Mail, πρόσφατα εθεάθησαν μαζί στο Chiltern Firehouse, ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία συνάντησης στο Λονδίνο.

Ο Τομ Κρουζ δεν είναι άγνωστος στον κόσμο της δημοσιότητας για την προσωπική του ζωή. Έχει στο παρελθόν παντρευτεί τρεις φορές και έχει συνδεθεί με αρκετές διάσημες γυναίκες. Πρόσφατα, είχε βρεθεί σε δείπνο με την ατζέντισσά του, Maha Dakhil, κάτι που επίσης προκάλεσε σχόλια. Από την άλλη πλευρά, η Άνα ντε Άρμας, η οποία μετακόμισε από το Χόλιγουντ μετά τη σχέση της με τον Μπεν Άφλεκ, έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή για την προσωπική της ζωή. Τον Νοέμβριο εθεάθη στη Μαδρίτη να περνά χρόνο με τον Μανουέλ Ανίντο Κουέστα, γιο του Προέδρου της Κούβας, γεγονός που πυροδότησε νέες φήμες.

Valentine’s Day date? Tom Cruise, 62, and Ana de Armas, 36, are all smiles as they are mobbed by fans during night out in London together https://t.co/6TUstLCu9l

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 15, 2025