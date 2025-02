Ρούμπιο – Νετανιάχου: Συνάντηση στην Ιερουσαλήμ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την πλήρη συμφωνία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν αποτελεί τη βασική πηγή αστάθειας στην περιοχή. «Το Ιράν είναι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια, κάθε αποσταθεροποιητική δραστηριότητα και κάθε απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Και όταν λέω Ιράν, εννοώ τους αγιατολάδες», τόνισε ο Ρούμπιο σε δηλώσεις του δίπλα στον Ισραηλινό ηγέτη. Παράλληλα, επανέλαβε ότι ένα πυρηνικό Ιράν δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία σχετικά με τη Γάζα και πως οι συνομιλίες τους αφορούσαν και την εκεχειρία στον Λίβανο. Ευχαριστώντας τον Ρούμπιο για τη στήριξη των ΗΠΑ, τόνισε ότι η στρατηγική των δύο χωρών είναι κοινή και εφαρμόζεται με πλήρη συντονισμό. «Η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί» υπογράμμισε ο Ρούμπιο, επισημαίνοντας ότι η οργάνωση δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ούτε ως στρατιωτική ούτε ως κυβερνητική δύναμη. Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο Νετανιάχου, ο οποίος προειδοποίησε ότι αν δεν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, «θα ανοίξουν οι πύλες της Κόλασης» στη Γάζα.

«Διαθέτουμε μια κοινή στρατηγική με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε πλήρως, αλλά να είστε βέβαιοι ότι θα ακολουθήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υιοθετώντας φράση που είχε χρησιμοποιήσει και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

