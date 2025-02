Οι σχέσεις του Έλον Μασκ: Η άστατη ερωτική ζωή και η γυναίκα που του ράγισε την καρδιά

Ο Έλον Μασκ δεν απασχολεί την επικαιρότητα μόνο με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και τις πολιτικές του διασυνδέσεις, αλλά και με την προσωπική του ζωή, η οποία προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται η είδηση πως η συγγραφέας και influencer Ashley St. Clair ισχυρίζεται ότι έφερε στον κόσμο το παιδί του πριν από πέντε μήνες, κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει ότι ο Μασκ έγινε πατέρας για 13η φορά.

Σε ανάρτησή της στο X, η 31χρονη αποκάλυψε την ύπαρξη του παιδιού, επισημαίνοντας πως δεν το είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας. «Δεν επιθυμούσα να δημοσιοποιηθεί αυτή η πτυχή της ζωής μου, όμως καθώς τα μέσα ενημέρωσης φαίνεται να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, νιώθω υποχρεωμένη να το κάνω εγώ», έγραψε, τονίζοντας πως θέλει το παιδί της να μεγαλώσει σε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον. Παράλληλα, κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην ασχολούνται με το ζήτημα για να προστατευθεί η οικογενειακή της ζωή.

Μέχρι στιγμής, ο Έλον Μασκ δεν έχει σχολιάσει δημόσια το θέμα, γεγονός που έχει πυροδοτήσει ακόμα περισσότερες εικασίες σχετικά με την αλήθεια των ισχυρισμών. Εάν όντως επιβεβαιωθεί η πατρότητα, θα προστεθεί στα ήδη 12 παιδιά που έχει αποκτήσει από προηγούμενες σχέσεις του.

Ο Μασκ έχει αποκτήσει έξι παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, την Τζάστιν Γουίλσον, από την οποία χώρισε το 2008.

South African internet entrepreneur Elon Musk marries Justine Wilson, a Canadian author, in a small and private ceremony in Ottawa. pic.twitter.com/qNj2RZUStA

Αργότερα, απέκτησε τρία παιδιά με την Καναδή μουσικό Grimes και ακόμα τρία με τη Σιβόν Ζίλις, κορυφαίο στέλεχος της Neuralink. Παρά τις δημόσιες σχέσεις του και τις φήμες γύρω από την προσωπική του ζωή, ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές πως η αύξηση του πληθυσμού είναι σημαντική και ότι θεωρεί την απόκτηση παιδιών ύψιστη προτεραιότητα.

Η τελευταία φορά που ο δισεκατομμυριούχος εμφανίστηκε δημόσια με σύντροφο ήταν τον Ιανουάριο του 2025, όταν παρευρέθηκε σε εκδήλωση δωρητών που διοργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

So nice to see Elon Musk, Jeff Bezos @JeffBezos , Lauren Sanchez, Shivon Zilis @shivon , Ivanka Trump, and Jared Kushner @jaredkushner together at Trump Inauguration Candlelight Dinner at National Building Museum.

Ο Μασκ συνόδευε τότε τη Σιβόν Ζίλις, μητέρα των τριών νεότερων παιδιών του, γεγονός που προκάλεσε εικασίες για τη φύση της σχέσης τους. Στην ίδια εκδήλωση, εθεάθη να συνομιλεί με σημαίνοντα πρόσωπα, όπως ο Τζεφ Μπέζος, η μνηστή του Λορέν Σάντσες και ο σύζυγος της Ιβάνκα Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η προσωπική ζωή του Μασκ αποτελεί διαχρονικό θέμα ενδιαφέροντος, καθώς στο παρελθόν έχει συνδεθεί με γνωστές προσωπικότητες.

Elon Musk and Grimes are now ‘semi-separated’ https://t.co/Ii2sR9PxuX pic.twitter.com/ZbSKQS0EuQ

Πέρα από τη μακροχρόνια σχέση του με την Grimes, υπήρξε παντρεμένος με τη Βρετανίδα ηθοποιό Ταλούλα Ράιλι, ενώ είχε δεσμό και με την ηθοποιό Άμπερ Χερντ, με την οποία έζησε έναν θυελλώδη έρωτα.

Through all of the tumult in his personal life, @elonmusk had one lovely steadying influence: Talulah Riley.

She continued to feel warmly toward him, and Musk felt the same about her.

When a close friend of hers died in 2021, Musk flew to England and spent a day at her house.… pic.twitter.com/RIGnUNLYSZ

