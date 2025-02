Μασκ παιδιά: Η αντίδραση του μεγιστάνα μετά τον ισχυρισμό μιας influencer

Ο Έλον Μασκ έσπασε τη σιωπή του μετά τις αποκαλύψεις της influencer Ashley St. Clair, η οποία ισχυρίστηκε ότι γέννησε το παιδί του πριν από πέντε μήνες. Η 31χρονη συγγραφέας έκανε γνωστή την είδηση μέσω ανάρτησης στο X, επισημαίνοντας πως η απόφασή της να διατηρήσει το γεγονός ιδιωτικό ελήφθη για την προστασία του παιδιού.

«Έφερα στον κόσμο ένα παιδί πριν από πέντε μήνες, με πατέρα τον Έλον Μασκ. Δεν το δημοσιοποίησα νωρίτερα για να προστατεύσω την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά μας. Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ότι θα το έκαναν γνωστό ούτως ή άλλως», ανέφερε, καλώντας τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την οικογενειακή της ζωή.

.@stclairashley is a woman of tremendous integrity, committed to protecting her family. This reasonable request should be honored by media. https://t.co/XOeXiHJXPb

— Brian Glicklich (@brianglicklich) February 15, 2025