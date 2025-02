Αυστρία, επίθεση με μαχαίρι: «Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι -Καταδίκη, φυλάκιση και απέλαση»

Η αυστριακή κυβέρνηση χαρακτήρισε την πρόσφατη επίθεση ενός 23χρονου Σύρου στο Φίλαχ της Καρινθίας ως «ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια». Η επίθεση, που σημειώθηκε χθες, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 14χρονου και τον τραυματισμό πέντε ακόμη ατόμων. Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Γκέρχαρντ Κάρνερ, δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή είναι η δεύτερη πιο αιματηρή επίθεση ισλαμιστικού χαρακτήρα στη χώρα, μετά την επίθεση στη Βιέννη το 2020, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν 23. Ο 23χρονος δράστης φέρεται να φώναζε «Αλαχού Ακμπάρ» κατά την επίθεση και αργότερα ομολόγησε πως είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω διαδικτύου, δίνοντας όρκο πίστης στο «Ισλαμικό Κράτος». Παρότι βρισκόταν νόμιμα στην Αυστρία, ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι αρχές θα εντείνουν τους ελέγχους και τις έρευνες.

This is a photo of the Syrian migrant who stabbed 5 people, including a 14-year-old boy who has since died, in Austria today.

He is literally smiling after murdering a child.

Europe needs Mass Deportations NOW. pic.twitter.com/vF3p4FSpKM

— Cillian (@CilComLFC) February 15, 2025