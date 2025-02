Ζελένσκι Μόναχο: «Ηρθε η ώρα για ευρωπαϊκό στρατό»

Η Ουκρανία ενισχύει την πίεση για τη δημιουργία ευρωπαϊκών ένοπλων δυνάμεων, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει κατηγορηματικά πως «η ώρα έχει έρθει». Σε μια δυναμική ομιλία στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Ουκρανός ηγέτης υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται απόλυτα στην αμερικανική προστασία και πως, για να κερδίσει τον σεβασμό της Ουάσινγκτον, πρέπει να χτίσει τη δική της αμυντική αυτονομία. «Η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για διάλογο – δεν θέλει ειρήνη», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που δεν θα την περιλαμβάνει. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τον Ντόναλντ Τραμπ, εντάσσοντάς τον στη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου ως «διακοσμητικό στοιχείο» του ρωσικού αφήγηματος.

Ο Ζελένσκι υπαινίχθηκε την αλλαγή στη δυναμική των διατλαντικών σχέσεων, αναφερόμενος και στην πρόσφατη ομιλία του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, όπου διαφάνηκε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δώσουν προτεραιότητα σε άλλα ζητήματα, όπως η Κίνα και η εσωτερική τους ασφάλεια. «Τώρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αρνηθούν να στηρίξουν την Ευρώπη σε απειλές εναντίον της», είπε. «Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η Ευρώπη δεν είναι αδύναμη. Η δημιουργία ενιαίων ευρωπαϊκών ένοπλων δυνάμεων θα εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις για το μέλλον της ηπείρου θα λαμβάνονται από τους Ευρωπαίους για τους Ευρωπαίους». Η πρόταση του Ζελένσκι δεν περιορίστηκε μόνο στην ασφάλεια, αλλά άγγιξε και την οικονομία, παρουσιάζοντας τον ευρωπαϊκό στρατό ως μοχλό ανάπτυξης. «Δεν μιλάμε απλώς για αποθήκευση όπλων», δήλωσε, «αλλά για νέες θέσεις εργασίας, τεχνολογική ηγεσία και οικονομική άνθηση στην Ευρώπη».

Η στάση των ΗΠΑ προς την Ευρώπη έχει γίνει πιο επιφυλακτική, με την κυβέρνηση Τραμπ να επιμένει πως η γηραιά ήπειρος πρέπει να αναλάβει περισσότερη ευθύνη για την άμυνά της. Ωστόσο, ενώ αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον διαβεβαιώνουν ότι η χώρα τους παραμένει δεσμευμένη στο ΝΑΤΟ, η στάση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο Ζελένσκι κατέστησε σαφές ότι μια Ευρώπη με ενισχυμένη στρατιωτική ισχύ θα ήταν ένας πιο αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός ηγέτης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις πιθανές επαφές μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια συνάντηση χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την Ουκρανία θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη. Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν η Μόσχα βγει νικήτρια από τον πόλεμο.

Η συζήτηση για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό στρατό δεν είναι καινούργια, όμως μέχρι σήμερα είχε απορριφθεί από αρκετές κυβερνήσεις, καθώς θεωρείται ότι η άμυνα είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Παρά τις ενστάσεις, το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν όλο και πιο επιτακτική την ανάγκη για μια ισχυρότερη και πιο αυτόνομη Ευρώπη. Ο Ζελένσκι έκλεισε την ομιλία του με ένα προειδοποιητικό μήνυμα: «Αν αυτός ο πόλεμος τελειώσει με λάθος τρόπο, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με στρατιές μάχιμων Ρώσων που θα γνωρίζουν μόνο πώς να καταστρέφουν και να λεηλατούν».

BREAKING: President Zelenskyy has said that Ukraine “will never accept deals made behind our backs without our involvement” and stressed Donald Trump must not be used as a ‘prop in Putin’s performance’ after the US president opened dialogue with the Russian leader. pic.twitter.com/WNtof8qafA

— Sky News (@SkyNews) February 15, 2025