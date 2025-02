Μόναχο επίθεση με αυτοκίνητο: Πέθαναν μητέρα και κορίτσι 2 ετών

Η τραγωδία στο Μόναχο παίρνει ακόμη πιο δραματική τροπή, καθώς μια 37χρονη μητέρα και το δίχρονο παιδί της έχασαν τη ζωή τους, δύο ημέρες μετά την εσκεμμένη επίθεση με αυτοκίνητο που σκόρπισε τον τρόμο στη βαυαρική πρωτεύουσα. Ο δράστης, ένας 24χρονος Αφγανός με το όνομα Farhad N., είχε ρίξει με ορμή το όχημά του πάνω σε πλήθος διαδηλωτών, τραυματίζοντας συνολικά 37 ανθρώπους.

⚠️A 26-year-old Afghan migrant, Farhad N., drove a car into a crowd in Munich, killing one woman and injuring at least 27 others, including a child in critical condition.

Farhad, who arrived in Germany from Kabul in 2016 and had his asylum application rejected, was granted a… pic.twitter.com/ZCwSbRPNzd

— Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) February 14, 2025