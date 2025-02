Αυστρία, επίθεση με μαχαίρι: Νεκρός ένας 14χρονος, γελούσε ο δράστης όταν συνελήφθη

Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, από επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της πόλης Βίλαχ στην Αυστρία. Ο δράστης, ένας 23χρονος Σύρος, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, γύρω στις 16:00. Ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, προτού ακινητοποιηθεί από έναν 42χρονο Σύρο, εργαζόμενο σε εταιρεία ταχυμεταφορών, ο οποίος τον χτύπησε με το όχημά του. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο συλληφθείς είχε άδεια παραμονής και δεν είχε καταγραφεί προηγουμένως σε εγκληματικές ενέργειες. Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τις καταθέσεις των αστυνομικών, ο 23χρονος γελούσε. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ράινερ Ντιονίζιο χαρακτήρισε την επίθεση πρωτοφανή για την περιοχή της Καρινθίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση των κινήτρων του δράστη.

Stabbing attack in Villach, Austria

A Syrian asylum seeker randomly stabbed five people on the street, killing a 14-year-old boy. https://t.co/uggpm89ZyD pic.twitter.com/3JtI4cnDH2

— Open Source Intel (@Osint613) February 15, 2025