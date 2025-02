Απελευθέρωση ομήρων Χαμάς: «Έχω μια κόρη!»

Σχεδόν 500 ημέρες μακριά από την οικογένειά του. 500 ημέρες αγωνίας, ελπίδας και προσμονής. Και τώρα, ο Σαγκί Ντέκελ-Χεν κρατά επιτέλους στην αγκαλιά του το παιδί που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Ο 36χρονος Αμερικανοϊσραηλινός, που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, απελευθερώθηκε το Σάββατο μαζί με δύο ακόμη ομήρους, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής. Όταν έφυγε από το κιμπούτς Νιρ Οζ, η σύζυγός του, Αβιτάλ, ήταν επτά μηνών έγκυος. Τώρα, γύρισε πίσω σε μια οικογένεια μεγαλύτερη – και πιο δυνατή από ποτέ.

Λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο, μέσα στο ελικόπτερο που τον μετέφερε, ο Ντέκελ-Χεν έγραψε ένα μήνυμα. Δεν είχε ιδέα πώς ήταν το μωρό του, ούτε τι όνομα του είχαν δώσει. Αλλά ήξερε ένα πράγμα: «Ευχαριστώ που με κρατούσατε ασφαλή. Ο μπαμπάς έρχεται», έγραψε δίπλα στα ονόματα των τριών κοριτσιών του, της Μπάρι, της Γκάλι και της Σαχάρ.

Όταν επιτέλους βρέθηκε ξανά δίπλα στην Αβιτάλ, έμαθε την απάντηση στην ερώτηση που τόσους μήνες δεν μπορούσε να κάνει:

«Θυμάσαι πώς την έλεγες όσο ήταν στην κοιλιά μου;»

«Μαζάλ», απάντησε ο Σαγκί – το όνομα που χαϊδευτικά χρησιμοποιούσε για την κόρη που δεν είχε γνωρίσει.

«Τη βγάλαμε Σαχάρ Μαζάλ» – δύο λέξεις που σημαίνουν «αυγή» και «τύχη».

Ο Ντέκελ-Χεν χαμογέλασε πλατιά. «Υπέροχα, έχω μια κόρη!», είπε γεμάτος συγκίνηση.

🇺🇸 We are relieved that U.S. citizen Sagui Dekel-Chen is free from the grips of Hamas terrorists after 498 days.

Sagui’s family has fought tirelessly for his release since he was abducted on October 7.

5 Americans are still in Gaza. Hamas must free them and all the hostages. pic.twitter.com/Yn0WCLtDeE

— AIPAC 🇺🇸🇮🇱🎗️ (@AIPAC) February 15, 2025