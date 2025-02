Άνδρας που έχασε bitcoin αξίας $800 εκατ. σε χωματερή θέλει να αγοράσει τον χώρο για να το βρει

Ο Τζέιμς Χάουελς, ο Ουαλός που το 2013 πέταξε κατά λάθος έναν σκληρό δίσκο με bitcoin αξίας σχεδόν 800 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν το βάζει κάτω. Μετά από χρόνια ανεπιτυχών δικαστικών προσφυγών για να αποκτήσει πρόσβαση στη χωματερή όπου πιστεύει ότι βρίσκεται ο δίσκος, προχωρά σε ένα νέο, ριζοσπαστικό σχέδιο: να αγοράσει ο ίδιος τον χώρο υγειονομικής ταφής. «Σκέφτομαι να αγοράσω μια χωματερή. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να αποκαλύψει ποιος θα χρηματοδοτήσει το εγχείρημα.

Ο Χάουελς είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να πείσει το δημοτικό συμβούλιο του Νιούπορτ να του επιτρέψει να ανασκάψει την περιοχή, προσφέροντας μάλιστα πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια το 2021. Ωστόσο, το αίτημά του απορρίφθηκε, όπως και η πρόσφατη προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας, που ουσιαστικά έβαλε τέλος στη νομική του μάχη. Το δημοτικό συμβούλιο επικαλέστηκε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας τέτοιας ανασκαφής, τονίζοντας ότι η χωματερή είναι προγραμματισμένο να κλείσει κατά την οικονομική περίοδο 2025/26.

Η υπόθεση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2013, όταν ο Χάουελς, μη γνωρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος δίσκος περιείχε κρυπτονομίσματα, τον πέταξε μαζί με άχρηστο εξοπλισμό. Όταν τα bitcoin άρχισαν να αποκτούν εκρηκτική αξία, συνειδητοποίησε το τεράστιο λάθος του και ξεκίνησε την προσπάθειά του να βρει τον δίσκο. Παρά τα νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια, ο Χάουελς δείχνει αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για να ανακτήσει την ψηφιακή του περιουσία. Το εάν θα μπορέσει να αγοράσει τη χωματερή – και αν πράγματι ο δίσκος βρίσκεται εκεί και λειτουργεί ακόμα – παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

James Howells threw away $750 million of bitcoin accidentally a decade ago and has been trying to recover the hard drive from a landfill ever since. Today, a judge has rejected his latest attempt to search through 110,000 tons of garbage for his digital gold. pic.twitter.com/douIDzDdQO

