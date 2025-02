Μασούρας γκολ: Εκτέλεσε τη Ντόρτμουντ στο ημίχρονο

Η Μπόχουμ συνεχίζει τη μάχη της για την παραμονή στη Bundesliga, και η μεταγραφή του Γιώργου Μασούρα αποδεικνύεται ήδη καθοριστική. Ο Έλληνας άσος, που εντάχθηκε στην ομάδα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, δεν άργησε να δείξει την αξία του, προσφέροντας μια εντυπωσιακή παράσταση στην πρώτη του εντός έδρας εμφάνιση.

GIORGOS MASOURAS OPENS THE SCORING!!! PHILIPP HOFMANN WITH A GREAT ASSIST!!! 📽️ @GoalsXtra pic.twitter.com/gHPtcI7LVL

Μετά το ντεμπούτο του στο Κίελο, όπου η Μπόχουμ απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία, ο Μασούρας έκανε αισθητή την παρουσία του στο ματς με την Ντόρτμουντ, σκοράροντας δύο φορές σε διάστημα τριών λεπτών και δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα 2-0 στο πρώτο ημίχρονο.

Το πρώτο του γκολ ήρθε στο 33’, όταν εκμεταλλεύτηκε ιδανικά γύρισμα του Χόφμαν και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ. Λίγο αργότερα, στο 36’, έδειξε την ποδοσφαιρική του ευφυΐα, διαβάζοντας σωστά την πρόθεση του Ζούλε να επιστρέψει τη μπάλα προς τα πίσω. Ο Μασούρας πρόλαβε τον Κάμπελ και με εξαιρετικό πλασέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, απογειώνοντας το κοινό στο γήπεδο.

Με αυτή την εκπληκτική του εμφάνιση, ο Μασούρας συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στους οπαδούς της Μπόχουμ και απέδειξε γιατί η ομάδα τον ήθελε τόσο έντονα από το περασμένο καλοκαίρι.

GIORGOS MASOURAS AT THE DOUBLE WITH A LOVELY GOAL TO DOUBLE THE LEAD!!!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/oHmNN7bifB

— Football Report (@FootballReprt) February 15, 2025