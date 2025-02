Αγίου Βαλεντίνου: Μου κόβεις την ανάσα, έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα

Ο Μπαράκ Ομπάμα επέλεξε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για να εκφράσει την αφοσίωσή του στη Μισέλ, αψηφώντας τις έντονες φήμες περί κρίσης στον γάμο τους. Μέσα από τα social media, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του, όπου η ίδια ποζάρει με ράστα μαλλιά. Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε: «32 χρόνια και ακόμα μου κόβεις την ανάσα. Χαρούμενη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Μισέλ!»

Thirty-two years together and you still take my breath away. Happy Valentine’s Day, @MichelleObama ! pic.twitter.com/wiIJ0kstRm

Λίγο αργότερα, η Μισέλ ανάρτησε την ίδια εικόνα στον λογαριασμό της στο X, συνοδεύοντάς τη με ένα εξίσου ζεστό μήνυμα: «Αν υπάρχει κάποιος στον οποίο μπορώ πάντα να βασίζομαι, αυτός είσαι εσύ, Μπαράκ. Ήσουν και θα είσαι για πάντα ο βράχος μου. Ευτυχισμένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αγάπη μου!» Η κοινή αυτή εμφάνιση στα social media έρχεται σε μια περίοδο έντονης φημολογίας για το ζευγάρι, καθώς η τελευταία φορά που εθεάθησαν μαζί ήταν τον Δεκέμβριο, σε έξοδό τους στο Λος Άντζελες.

If there’s one person I can always count on, it’s you, @BarackObama . You’re my rock. Always have been. Always will be. Happy Valentine’s Day, honey! ❤️ pic.twitter.com/f099TnZHVY

Οι ψίθυροι περί απόστασης μεταξύ τους είχαν ενταθεί όταν ο Ομπάμα παραβρέθηκε μόνος του στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ και στη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, με τη Μισέλ να επιλέγει να μην παραστεί, σπάζοντας την παράδοση. Ωστόσο, μόλις έναν μήνα πριν, ο Μπαράκ είχε δημοσιεύσει μια άλλη αφιέρωση προς τη Μισέλ, γράφοντας: «Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου, που γεμίζει κάθε στιγμή με ζεστασιά, σοφία, χιούμορ και χάρη. Νιώθω τυχερός που περπατώ δίπλα σου σε αυτή τη ζωή. Σ’ αγαπώ!» Στη φωτογραφία που συνόδευε την ανάρτηση, το ζευγάρι κρατιόταν χέρι-χέρι, στέλνοντας το δικό του μήνυμα πως, παρά τις φήμες, ο δεσμός τους παραμένει δυνατός.

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life’s adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4

— Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2025