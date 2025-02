Αγίου Βαλεντίνου 2025: Η κρίση του κόστους ζωής δεν αποτρέπει τους κατοίκους της Ιταλίας από το να γιορτάσουν τον έρωτα

Οι Ιταλοί παραμένουν πιστοί στον εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου, παρά τις οικονομικές πιέσεις, και αναμένεται να ξοδέψουν κατά μέσο όρο 85 ευρώ ο καθένας, σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου IPSOS για την Confcommercio. Η φετινή δαπάνη είναι κατά 14 ευρώ υψηλότερη από πέρυσι, ενώ η τάση δείχνει στροφή προς ρομαντικά δείπνα αντί για ακριβά δώρα.

🔹 Έξι στους δέκα Ιταλούς δηλώνουν ότι θα γιορτάσουν την ημέρα, με τους νεότερους (κάτω των 34 ετών) να συμμετέχουν πιο έντονα (66%) σε σχέση με τους μεγαλύτερους (57%).

🔹 Το 73% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να οργανώσει ένα ρομαντικό δείπνο, ενώ το 61% θα προσφέρει ένα δώρο στον σύντροφό του.

🔹 Ένα στα πέντε ζευγάρια θα επιλέξει να δειπνήσει στο σπίτι αντί σε εστιατόριο, λόγω των αυξημένων τιμών.

Παρά τη γενικότερη οικονομική ύφεση, οι Ιταλοί δεν αποχωρίζονται την παράδοση των λουλουδιών. Σύμφωνα με την ιταλική ομάδα αγροτών Cia, αναμένεται να πουληθούν 13 εκατομμύρια ανθοδέσμες και συνθέσεις, με τα τριαντάφυλλα να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, καθώς περισσότερα από 10 εκατομμύρια αναμένεται να διατεθούν στα ανθοπωλεία.

