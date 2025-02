Τραμπ – Πούτιν: Μουδιασμένη η αντίδραση της Ευρώπης στις εξελίξεις για το ουκρανικό

Μια απρόσμενη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα σενάριο που η Ουκρανία και η Ευρώπη απεύχονταν: μια ειρηνευτική συμφωνία διαμορφωμένη ερήμην τους, με τις ΗΠΑ να δείχνουν διατεθειμένες να αποδεχτούν μια «ταχεία ειρήνη» που ενδέχεται να εξυπηρετεί περισσότερο τα συμφέροντα της Ρωσίας παρά της χώρας που δέχεται την εισβολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε τις προθέσεις του, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Κρεμλίνο για τον τερματισμό του πολέμου. Η δήλωση αυτή, που ήρθε χωρίς καμία προετοιμασία ή συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους της Ουκρανίας, έφερε αμηχανία και βαθύ προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον μοιάζει να κινείται σε τροχιά που δεν λαμβάνει υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ, γεγονός που τροφοδοτεί τις ανησυχίες ότι το Κίεβο θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια διαπραγμάτευση όπου οι όροι θα είναι προκαθορισμένοι και εις βάρος του.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών βρέθηκαν στο Παρίσι σε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες, με σκοπό την επανεξέταση της κοινής ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στην κρίση. Ωστόσο, οι εξελίξεις πήραν αναπάντεχη τροπή, με τη συνάντηση να μετατρέπεται σε μια βεβιασμένη προσπάθεια να δηλωθεί η ετοιμότητα της Ευρώπης να υπερασπιστεί τη θέση της. Κοινή τους θέση αποτέλεσε η αναγκαιότητα να τεθεί η Ουκρανία στο επίκεντρο των όποιων διαπραγματεύσεων, με την Ευρώπη να μην επιτρέψει να βρεθεί στο περιθώριο της διαδικασίας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι επικεφαλής της διπλωματίας της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι καμία λύση δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη αν δεν περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ukraine’s independence and territorial integrity are unconditional.

Our priority must now be strengthening Ukraine and providing robust security guarantees.

In any negotiation, Europe must have a central role.

Our Weimar+ statement ↓ pic.twitter.com/PfdvQ4UND1

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 12, 2025