Έλον Μασκ γιος: Η Grimes αντιδρά στην επίσκεψη του μικρού στον Λευκό Οίκο

Η μουσικός Grimes εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την παρουσία του 4χρονου γιου της, X Æ A-Xii – γνωστού και ως Lil X – στον Λευκό Οίκο, όπου παραβρέθηκε μαζί με τον πατέρα του, Έλον Μασκ, κατά τη διάρκεια της υπογραφής ενός εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Grimes αντέδρασε μέσω δημοσίευσης στο Χ, όταν πληροφορήθηκε για την εμφάνιση του γιου της στη συνέντευξη Τύπου. «Δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται δημοσίως με αυτόν τον τρόπο. Δεν το είχα δει αυτό, ευχαριστώ που με ειδοποίησες. Αλλά χαίρομαι που ήταν ευγενικός», έγραψε απαντώντας σε ανάρτηση χρήστη. Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ένας χρήστης ανέφερε πως ο Lil X φέρθηκε πολύ ευγενικά και ότι σε μια στιγμή είπε στον Τραμπ “παρακαλώ συγχωρέστε με, πρέπει να κατουρήσω”, γεγονός που έκανε τη στιγμή ιδιαίτερα χαριτωμένη.

He should not be in public like this. I did not see this, thank u for alerting me. But I’m glad he was polite. Sigh

— ⏳ (@Grimezsz) February 12, 2025