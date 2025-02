Champions League: Τελικό στις ΗΠΑ σχεδιάζει η UEFA με τη Relevent Sports Group

Η διεξαγωγή του τελικού του Champions League στις ΗΠΑ δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά σενάριο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Independent.

Τη φετινή σεζόν θα δούμε για πρώτη φορά ο ευρωπαϊκός τίτλος στο μπάσκετ να κρίνεται σε άλλη ήπειρο και όχι στην Ευρώπη, καθώς το Final 4 της Euroleague θα γίνει στο Άμπου Ντάμπι, μετά τα λεφτά που πρόσφεραν οι Άραβες. Κάτι τέτοιο, λοιπόν, είναι πιθανό να γίνει και με το ποδόσφαιρο τα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Independent, η UEFA έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Relevent Sports Group, μια εταιρεία αθλητικών Μέσων ενημέρωσης και προώθησης αθλητικών εκδηλώσεων, η οποία έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Στέφεν Ρος.

Ο συγκεκριμένος, έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία να δει στις ΗΠΑ σημαντικούς αγώνες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ο μεγάλος του στόχος, αν τελικά υπάρξει συμφωνία με την UEFA για συνεργασία των δύο πλευρών, είναι το να γίνει στην Αμερική ο τελικός του Champions League.

Κάτι τέτοιο, γράφει ο Independent, μπορεί όντως να συμβεί μέχρι και το 2033, αν η UEFA και η Relevent Sports Group γίνουν τελικά συνεργάτες.

Champions League final could be held in United States – as Uefa eye groundbreaking new deal https://t.co/6QFKMNqfnY

— The Independent (@Independent) February 11, 2025