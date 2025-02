Ρονάλντο, άγαλμα στην Times Square: “Σύμβολο επιμονής, αριστείας και παγκόσμιας ενότητας”

Η Times Square στη Νέα Υόρκη φιλοξενεί πλέον ένα χάλκινο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο ανεγέρθηκε προς τιμήν των 40ων γενεθλίων του θρυλικού Πορτογάλου ποδοσφαιριστή. Το γλυπτό, ύψους 3,65 μέτρων, φιλοτεχνήθηκε από τον Σέρτζιο Φουρνάρι, ο οποίος θέλησε να αποτυπώσει την ουσία του Ρονάλντο όχι μόνο ως αθλητή, αλλά και ως παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από τη διαχρονική επιμονή και αριστεία του ποδοσφαιριστή, καθώς και από την παγκόσμια επιρροή του. Το άγαλμα, τοποθετημένο πάνω σε ένα φορτηγό, έχει ήδη προσελκύσει πλήθος θαυμαστών, οι οποίοι σπεύδουν να φωτογραφηθούν μαζί του, ενώ οπαδοί κυματίζουν τη σημαία της Πορτογαλίας σε ένδειξη τιμής στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θεωρείται ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, με πέντε Χρυσές Μπάλες και δεκάδες ατομικές και συλλογικές διακρίσεις στην καριέρα του. Έχει κατακτήσει τίτλους με ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Γιουβέντους και η Αλ Νασρ, ενώ έχει οδηγήσει την Εθνική Πορτογαλίας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς διακρίσεις, όπως το Euro 2016 και το Nations League 2019.

Το νέο άγαλμα στη Νέα Υόρκη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γλυπτών και μνημείων προς τιμήν του, με πιο γνωστό εκείνο στο Μαδέρα, τη γενέτειρά του, καθώς και εκθέματα σε ποδοσφαιρικά μουσεία ανά τον κόσμο.

A statue of Cristiano Ronaldo was placed in Times Square in New York on the occasion of his 40th birthday. 🤫🇺🇸 pic.twitter.com/Q8WDE6lfZN

— king Ben (@kingBen398420) February 6, 2025