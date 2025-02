Τραμπ – Τέιλορ Σουίφτ: Το σχόλιο του προέδρου μετά τις αποδοκιμασίες

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl, όταν η Τέιλορ Σουίφτ, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια και δισεκατομμυριούχος, αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο.Η ποπ σταρ, η οποία παρακολούθησε τον αγώνα για να στηρίξει τον σύντροφό της, Τράβις Κέλτσι, παίκτη των Kansas City Chiefs, φάνηκε να αιφνιδιάζεται από τα γιουχαΐσματα όταν εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του σταδίου. Σύμφωνα με τα πλάνα που καταγράφηκαν, φαίνεται να λέει απορημένη «What’s going on?» (Τι συμβαίνει;). Η αντίδραση αυτή ενδέχεται να συνδέεται με το γεγονός ότι η Σουίφτ στο παρελθόν είχε δηλώσει υποστηρίκτρια των Philadelphia Eagles, καθώς κατάγεται από τη Φιλαδέλφεια, γεγονός που ενδεχομένως προκάλεσε την αντίδραση των φιλάθλων τους.

American singer and song writer, Taylor Swift was booed by the Philadelphia Eagles fans after she was shown on the jumbotron, during the Super Bowl LIX game on Sunday in New Orleans. 👀 pic.twitter.com/u3CDMAFbmV

— Funny News Hub (@Funnynewshub) February 10, 2025