Τραμπ δασμοί: Κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση που είχε ξεκινήσει από την αρχή της θητείας του, ανακοινώνοντας νέα μέτρα που αφορούν τους τελωνειακούς δασμούς. Συγκεκριμένα, δήλωσε την Κυριακή ότι από σήμερα θα τεθούν σε ισχύ πρόσθετοι δασμοί ύψους 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ. «Τη Δευτέρα θα προβώ σε ανακοίνωση σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα», ανέφερε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πως κάθε ποσότητα χάλυβα που εισέρχεται στη χώρα θα υπόκειται σε αυτή τη φορολογία. Αντίστοιχα, το ίδιο ποσοστό θα εφαρμοστεί και στο εισαγόμενο αλουμίνιο. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τη Νέα Ορλεάνη, όπου μετέβη για να παρακολουθήσει τον τελικό του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου, το Super Bowl.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του προεδρικής θητείας (2017-2021), ο Τραμπ είχε λάβει παρόμοια μέτρα με σκοπό την προστασία της αμερικανικής βιομηχανίας από αυτό που θεωρούσε αθέμιτο ανταγωνισμό από ασιατικές και ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες – την Τρίτη ή την Τετάρτη – θα ανακοινώσει επιπλέον «ανταποδοτικούς τελωνειακούς δασμούς», ώστε να επιτύχει μια ισορροπία στη φορολόγηση των εισαγόμενων αγαθών στις ΗΠΑ σε σχέση με τους δασμούς που επιβάλλονται στα αμερικανικά προϊόντα στο εξωτερικό.

«Αν μας φορολογούν κατά 130% ενώ εμείς δεν επιβάλλουμε ανάλογους δασμούς, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», προειδοποίησε ο Τραμπ. Σημείωσε ότι δεν θα επηρεαστούν όλες οι χώρες από τα νέα μέτρα, αλλά ότι θα εφαρμοστούν σε εκείνες που, κατά την άποψή του, εκμεταλλεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη διαμηνύσει πως η φορολογική πολιτική των ΗΠΑ θα προσαρμοστεί ανάλογα: «Αν μας φορολογούν, θα τους φορολογούμε και εμείς».

Πολύ πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταστήσει σαφές ότι οι δασμοί θα αποτελούσαν βασικό πυλώνα της οικονομικής και διπλωματικής στρατηγικής του. Παρουσιάζονταν ως μέτρο για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ και ως μοχλός πίεσης προς άλλες χώρες για την παραχώρηση εμπορικών διευκολύνσεων.

Από την προηγούμενη εβδομάδα, τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβαρυνθεί με πρόσθετους δασμούς ύψους 10%. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει με στοχευμένα αντίμετρα σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα. Οι κινεζικοί δασμοί αφορούν αμερικανικά αγαθά αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τα νέα μέτρα της Ουάσινγκτον επηρεάζουν κινεζικές εισαγωγές ύψους 525 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, οι εξαγωγές του Μεξικού και του Καναδά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβαρύνθηκαν επίσης με δασμούς 25%, παρά τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των τριών χωρών. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να δώσει σε αυτές τις χώρες προσωρινή εξαίρεση ενός μήνα, μετά από διαβεβαιώσεις ότι θα ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα.

Στο πλαίσιο της νέας εμπορικής πολιτικής του, ο Τραμπ έχει θέσει στο στόχαστρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι σύντομα θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιδράσουν, καθώς τα μέτρα που προωθεί η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες για την ίδια την αμερικανική οικονομία.

«Η επιβολή δασμών σε διάφορους τομείς θα αυξήσει τις τιμές και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Είναι αυτό που επιθυμούν οι Αμερικανοί πολίτες; Δεν το νομίζω», σημείωσε ο Μακρόν. Από την πλευρά του, ο Τραμπ και η διοίκησή του εξακολουθούν να υποβαθμίζουν αυτόν τον κίνδυνο, παρότι η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής του εκστρατείας. Παρά την εφαρμογή δασμών και εμπορικών μέτρων, το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε το προηγούμενο έτος, αγγίζοντας τα 920 δισεκατομμύρια δολάρια.

