Αγίου Βαλεντίνου προορισμοί: «Stay in love» λένε οι ξενοδόχοι με ειδικά πακέτα

Παρά το γεγονός ότι ο Φεβρουάριος δεν είναι από τους πιο δυνατούς μήνες για την τουριστική κίνηση, οι επαγγελματίες του κλάδου αξιοποιούν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου για να προσελκύσουν επισκέπτες. Τα τελευταία χρόνια, ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα δημιουργούν ειδικά πακέτα για ερωτευμένους, προσφέροντας ρομαντικά δείπνα, σπα, διαμονή και άλλες πολυτελείς παροχές. Στη Θεσσαλονίκη, η Ένωση Ξενοδόχων έχει λανσάρει την καμπάνια «Stay in love, because every love story deserves a beautiful stay», προβάλλοντας τις προσφορές των ξενοδοχείων της πόλης. Σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Ανδρέα Μανδρίνο, η τουριστική κίνηση φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κάτι που αποδίδεται στο νέο μετρό, την προβολή της πόλης και την αύξηση των επισκεπτών από Βουλγαρία και Ρουμανία.

Στην Αθήνα, η τουριστική κίνηση διατηρείται σε σταθερά επίπεδα, με τον Ευγένιο Βασιλικό, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού, να επισημαίνει ότι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, που φέτος πέφτει Παρασκευή, δίνει την ευκαιρία για ένα επιπλέον τριήμερο. Πολλά ξενοδοχεία της πόλης προσφέρουν ειδικές προτάσεις για ρομαντικές αποδράσεις, προσελκύοντας τόσο Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες.

Αυξημένη ζήτηση και σε άλλους προορισμούς

Ειδικές προσφορές για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Δράμα, η λίμνη Πλαστήρα, η Αριδαία, η Πέλλα και το Καρπενήσι. Στην Καλαμπάκα, όπου τα Μετέωρα αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης, ο γενικός διευθυντής του Divani Meteora Hotel, Νικόλαος Ζαχαρίου, ανέφερε ότι η τουριστική κίνηση φέτος είναι ελαφρώς πιο υποτονική, ωστόσο οι προτάσεις για ρομαντικά πακέτα συνεχίζουν να έχουν ανταπόκριση.

Στον Μυστρά, το ξενοδοχείο Euphoria Retreat έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα ευεξίας για ζευγάρια, τα οποία έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου, Χρήστος Λουράντος, τόνισε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τον τουρισμό και δίνουν ένα επιπλέον κίνητρο στους επισκέπτες να γνωρίσουν νέους προορισμούς.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι οι γιορτές και οι ειδικές περιστάσεις, όπως η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για τον τουρισμό. Η δημιουργία ελκυστικών πακέτων προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία και ενισχύει την τουριστική κίνηση, ακόμα και σε περιόδους που παραδοσιακά είναι πιο ήσυχες.