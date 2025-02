Ιρλανδία επίθεση με μαχαίρι: Τρόμος στο Δουβλίνο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στο Δουβλίνο, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των μέσων ενημέρωσης. Η ιρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο φερόμενος δράστης έχει ήδη συλληφθεί και κρατείται σε αστυνομικό τμήμα στο βόρειο τμήμα της πόλης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό.

Οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει το περιστατικό ως «σοβαρό», ενώ στο σημείο της επίθεσης έχει αναπτυχθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη, με οχήματα έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται στην περιοχή.

