Φουρνιέ: “Ξαναχτύπησε” στο Χ ο Γάλλος

Ο Εβάν Φουρνιέ προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στη ζωή στην Ελλάδα, εκδηλώνοντας συχνά το ενδιαφέρον του για τις τοπικές συνήθειες και γεύσεις.

Ο Γάλλος παίκτης του Ολυμπιακού έχει ήδη μοιραστεί στα social media τις απορίες του για τις σπεσιαλιτέ της Πάτρας, αναζητώντας την καλύτερη μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν δίστασε να σχολιάσει και το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Γλυφάδα.

Την Κυριακή, ο Φουρνιέ έκανε ακόμα μία ανάρτηση, αποκαλύπτοντας τη νέα του γευστική αδυναμία: τον χαλβά. «Επιτρέψτε μου να σας συστήσω τη νέα μου αγάπη: Χαλβάς», έγραψε συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφία ενός κομματιού από το αγαπημένο ελληνικό γλύκισμα.

Let me introduce you to my new love : Halvas😍😍 pic.twitter.com/VnaET68Sj2

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 9, 2025