Τσιτσιπάς – Μπελούτσι: Εκτός ημιτελικών ο Στέφανος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να προχωρήσει στα ημιτελικά του ABN AMRO Open στο Ρότερνταμ, γνωρίζοντας βαριά ήττα από τον Ματία Μπελούτσι με 6-4, 6-1. Ο 23χρονος Ιταλός, που βρίσκεται στο Νο.92 της παγκόσμιας κατάταξης και είχε ήδη αποκλείσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Έλληνα τενίστα, ειδικά στο δεύτερο σετ.

Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς είχε ευκαιρίες για μπρέικ στο 6ο και στο 8ο γκέιμ, αλλά δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Αντίθετα, ο Μπελούτσι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του στο 9ο γκέιμ, έκανε το μπρέικ (5-4) και καθάρισε το σετ με 6-4.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο Ιταλός έκανε δύο μπρέικ (2-1, 4-1) και έφτασε άνετα στη νίκη, κλείνοντας τον αγώνα με love service game.

Μετά την ήττα του, ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί στο Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης τη Δευτέρα, χάνοντας έδαφος στο ATP Rankings. Ο αποκλεισμός από έναν τενίστα εκτός Top-90 αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ο Έλληνας πρωταθλητής δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του

