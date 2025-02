Αντζελίνα Τζολί μητέρα: Δάκρυσε η διάσημη ηθοποιός

Η Αντζελίνα Τζολί δεν έκρυψε τη συγκίνησή της κατά τη βράβευσή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Martin Modern Masters για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο. Κατά την ομιλία της, αναφέρθηκε στη μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράντ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2007, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Η Τζολί μίλησε με αγάπη για τη γυναίκα που τη στήριξε σε κάθε της βήμα: «Σκέφτομαι τη μητέρα μου, που εγκατέλειψε τα όνειρά της για μια δημιουργική ζωή, όμως βρήκε διέξοδο μέσα από εμένα. Έγραφε γράμματα στους χαρακτήρες μου – “Αγαπητή Gia, Αγαπητή Lisa Rowe, Αγαπητή Lara Croft” – και εδώ και 16 χρόνια δεν έχω πια αυτά τα γράμματα», είπε εμφανώς συγκινημένη. “Δε θα ήμουν τίποτα χωρίς εκείνη”.

Αναρωτήθηκε, μάλιστα, τι θα έγραφε η μητέρα της στον τελευταίο της κινηματογραφικό ρόλο, τη Μαρία Κάλλας, στην ταινία «Maria»: «Προσπαθώ να φανταστώ τι θα της έγραφε. Πιθανότατα θα της έλεγε ότι την αγαπά, γιατί, παρά την επιτυχία της, δεν είχε ποτέ την αληθινή μητρική αγάπη».

Angelina Jolie and her mother, Marcheline Bertrand, spending Christmas together in the ’90s. pic.twitter.com/QdRw4ZJEOF

Η ηθοποιός έφτασε στο φεστιβάλ καταχειροκροτούμενη από τους θαυμαστές της, οι οποίοι της χάρισαν λουλούδια και ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί της. Εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί του Arlington Theatre, επιλέγοντας ένα λευκό σατέν φόρεμα με σακάκι, αποπνέοντας κομψότητα και αυτοπεποίθηση.

