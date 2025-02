Μποπ Ντίλαν ταινία: Οι αναμνήσεις της Τζόαν Μπαέζ

Η Τζόαν Μπαέζ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ερμηνεία της Μόνικα Μπαρμπάρο στη βιογραφική ταινία A Complete Unknown, όπου η ηθοποιός υποδύεται την ίδια. Όπως ανέφερε, η Μπαρμπάρο εργάστηκε εντατικά για τον ρόλο της, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην απόδοσή της. Σε συνέντευξή της στη Marin Independent Journal, η Μπαέζ συνεχάρη την ηθοποιό, επισημαίνοντας πως κατάφερε να αποδώσει ακόμα και τις χαρακτηριστικές της κινήσεις. «Αν δεν είχε καταφέρει να αποδώσει σωστά την εικόνα μου, πιθανότατα δεν θα το απολάμβανα. Όμως, έμοιαζε αρκετά με εμένα και υιοθέτησε τις κινήσεις μου, κάνοντάς την αμέσως αναγνωρίσιμη. Δούλεψε πραγματικά σκληρά, της αξίζουν συγχαρητήρια», σχολίασε.

Η Μπαρμπάρο διεκδικεί το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της, ενσαρκώνοντας τη νεαρή Τζόαν Μπαέζ σε ηλικία 20-24 ετών, την περίοδο που γνώρισε τον Μπομπ Ντίλαν και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άνοδό του στη folk σκηνή. Η ταινία καταγράφει και τη σύντομη σχέση του θρυλικού μουσικού με την Μπαέζ, η οποία, σύμφωνα με την αφήγηση, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβας το 1962. Σχολιάζοντας αυτή την περίοδο, η Μπαέζ αστειεύτηκε λέγοντας: «Ευτυχώς, δεν κράτησε πολύ». Μάλιστα, αποκάλυψε και την αντίδραση της εγγονής της, που σπουδάζει στο πανεπιστήμιο, η οποία δήλωσε: «Δεν θέλω να δω τη γιαγιά μου σε ταινία».

Joan Baez has shared her thoughts on Monica Barbaro’s performance as her in A Complete Unknown, the new Bob Dylan biopic.

